Wenn sie völlig freie Wahl hätten und Geld keine Rolle spielen würde, welche Anbieter verschiedener Produkte und Dienstleistungen würden Kunden wählen? Dieser Frage ging die Studie „Deutschlands Kundenfavoriten 2023“ nach. Wir stellen die Kundenlieblinge unter den Versicherern vor.

Für die Studie „Deutschlands Kundenfavoriten 2023“ hat Servicevalue in Kooperation mit der Wirtschaftswoche mehr als 393.000 Verbraucherurteile zu 2.206 Unternehmen und Anbietern aus 165 Branchen und Kategorien eingeholt. Die Teilnehmer wurden gefragt, welche Anbieter aus bestimmten Branchen sie bevorzugen würden, wenn sie die entsprechenden Leistungen oder Produkte in Anspruch nehmen wollten.

Wenn Kunden völlig frei wählen könnten

Oft können die Kunden nicht ganz frei zwischen verschiedenen Anbietern entscheiden, zum Beispiel weil sie bereits durch Verträge an einen Konkurrenten gebunden sind oder ihnen schlichtweg das Geld für den teureren Premiumanbieter fehlt. In der Studie sollten sie ihre Entscheidung unter der Voraussetzung einer völlig freien Wahl treffen. Ob die Befragten bereits Kunden sind oder überhaupt werden könnten, spielte dabei ebenfalls keine Rolle.

Ihre Antworten konnten die Befragten auf einer vierstufigen Antwortskala einordnen. Daraus bildeten die Forscher für jeden untersuchten Anbieter einen ungewichteten Mittelwert. Ist der Mittelwert eines Unternehmens niedriger und somit besser als der Gesamtmittelwert der jeweiligen Branche, wird dem Unternehmen eine „Hohe Empfehlung“ zugeschrieben. Liegt der eigene Wert zusätzlich unter dem Mittelwert dieser bereits ausgezeichneten Gruppe, wird dem Unternehmen eine „Sehr hohe Empfehlung“ attestiert. Das Unternehmen mit dem besten Mittelwert innerhalb einer Branche erhält die Auszeichnung „Höchste Empfehlung“.

Welche zehn Versicherungsgesellschaften die Auszeichnung „Sehr hohe Empfehlung“ erhielten und welcher Versicherer mit der Top-Auszeichnung „Höchste Empfehlung“ aus dem Ranking hervorgeht, erfährst du in unserer Bildstrecke.

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Platz 11: Gothaer 1 / 11 Gothaer-Zentrale in Köln. Bildquelle: Imago Images / Steinach