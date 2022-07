Prognose nach unten korrigiert Düstere Aussichten für die deutsche Wirtschaft

in Deutschland

Das World-Economic-Outlook-Update des Internationalen Währungsfonds (IWF) zeigt die Prognosen für das Bruttoinlandsprodukt einzelner Volkswirtschaften und der gesamten Weltwirtschaft. Die IWF-Analysten gehen demnach davon aus, dass sich das Wachstum der Weltwirtschaft nach 6,1 Prozent 2021 auf 3,2 Prozent im aktuellen Jahr verlangsamen wird – das sind 0,4 Prozentpunkte weniger als bei der letzten Schätzung im April 2022.

Als Ursachen für die düsteren Aussichten nennen die Analysten die hohe Inflation – vor allem in den USA und den großen europäischen Volkswirtschaften – den Krieg in der Ukraine und einen unerwartet starken Wirtschaftseinbruch in China, der auf die Corona-Pandemie und damit verbundene Lockdowns zurückzuführen ist.

Auch für Deutschland hat der IWF seine Prognosen nach unten korrigiert. Wurde im April für das laufende Jahr noch mit einem BIP-Wachstum von 2,1 Prozent gerechnet, sind es aktuell nur noch 1,2 Prozent. Damit steht Deutschland in diesem Jahr im Bereich der fortgeschrittenen Volkswirtschaften am schwächsten da.

Global gesehen schneidet jedoch Russland mit Abstand am schlechtesten ab. Dort erwarten die Analysten eine Abnahme des BIPs von minus 6 Prozent. Damit wurde die vorherige Schätzung aus dem April um 2,5 Prozentpunkte nach oben korrigiert – damals rechneten die Analysten noch mit einem Minus von 8,5 Prozent.

Düstere Aussichten für die Weltwirtschaft: So entwickelt sich das Wirtschaftswachstum. © DAS INVESTMENT

