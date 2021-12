ANZEIGE

Felix Herrmann blickt auf die Märkte Corona-Krise fordert EZB und Fed heraus wie nie zuvor

In dieser Woche liegt der Fokus der Anleger auf den großen Zentralbanken. Jüngst haben die Notenbanken so viele Stimulus-Maßnahmen beschlossen wie im gesamten Jahr 2008. Und das Ende der Unterstützungen ist noch lange nicht in Sicht.