Flossbach von Storch zu Inflation Wie es mit dem Ersparten weitergeht

Paris ist in der Hand der Gelbwesten. Was zunächst nach einer typisch französischen Geschichte klingt, könnte in der Rückschau – in einigen Jahren – weit mehr gewesen sein, als wir das heute vermuten. Eben keine rein französische, sondern eine europäische Geschichte. Vielleicht erzwingen die Gelbwesten einen historischen Wendepunkt für die Eurozone, für die europäische Politik im Großen und Ganzen. Viele Menschen fühlen sich abgehängt, fürchten den wirtschaftlichen Abstieg in einer zunehmend als unsicher empfundenen Welt.

Die Regierungen fürchten den Protest

Die Zugeständnisse der französischen Regierung zeigen, wie groß deren Angst ist vor der Straße und vor all jenen, die dort „protestieren“. Um sich die Zustimmung der Menschen zu sichern, wird man sich in den Hauptstädten Europas eher früher als später von der ungeliebten Sparpolitik verabschieden. Auch in Deutschland, der größten Volkswirtschaft des Euroraums, wo bislang die „Schwarze Null“ als Zeichen der vermeintlich seriösen Haushaltspolitik wie eine Monstranz vor sich hergetragen wird.

Die Fiskalpolitik muss es richten

Im Grunde genommen wäre das nur folgerichtig. Die Eurozone braucht neue Impulse – das zeigt nicht allein die Konjunkturentwicklung in den vergangenen Monaten. Europa ist weiter hinter den USA und Asien zurückgefallen. Nur welche Impulse könnten das sein?

Von der Europäischen Zentralbank (EZB) ist nicht mehr allzu viel zu erwarten. Sie vermag zwar den Zins niedrig zu halten und damit den Konkurs einzelner Staaten zu verschleppen, indem sie die Refinanzierungskosten künstlich drückt und so der Eurozone immer weiter Zeit verschafft. Darüber hinaus sind ihre Mittel begrenzt. Sie kann der Politik helfen, sie aber dauerhaft nicht ersetzen. Schmerzhafte Strukturreformen, die zwingend notwendig wären, um den Euro langfristig wetterfest zu machen und dessen Konstruktionsfehler zu beheben, wird dagegen niemand den Menschen zumuten wollen.

Die Schulden wachsen immer weiter

Deshalb dürfte die Stunde der Fiskalpolitik schlagen: Mit Konjunkturprogrammen, Steuersenkungen oder Subventionen, kurzum Geschenken für die Wähler. Eine expansive Fiskalpolitik wirkt inflationstreibend; was für Sparer und die klassischen Rentensysteme nichts Gutes verheißt. Denn die Zinsen werden weiterhin niedrig bleiben innerhalb der Eurozone. Das gilt künftig umso mehr, denn die Zugeständnisse der Politik müssen mit neuen Schulden finanziert werden. Der gewaltige Schuldenberg wächst so immer weiter und damit die Abhängigkeit von den niedrigen Zinsen – ein Teufelskreis. Die Zinsen bleiben für immer tief. Zumindest so lange es den Euro in seiner jetzigen Form gibt.

Für Sparer verheißt das nichts Gutes

Treffen wird es vor allem diejenigen, die im Alter dringend auf ihr Erspartes angewiesen sind. All diejenigen, die keine eigene Immobilie haben oder ein Depot mit guten Aktien, die also keine Sachwerte ihr Eigen nennen. Deren Altersvorsorge stattdessen in einem Sparbrief steckt oder der Kapitallebensversicherung.

Je deutlicher die Inflation anzieht, desto größer wird das Problem werden. Denn selbst moderate Teuerungsraten können über die Jahre verheerende Schäden anrichten, die rund zwei Prozent beispielsweise, die zuletzt in der Eurozone gemessen wurden.

Das könnte sie auch interessieren:

Warum viele Banken noch unter den Folgen der Finanzkrise leiden. Jetzt informieren.

2018 war kein gutes Jahr für den Dax. Drei Wahrheiten über den Leitindex.

Was kommt nach dem Sägezahnmarkt? Philipp Vorndran klärt auf.

RECHTLICHER HINWEIS

Diese Veröffentlichung dient unter anderem als Werbemitteilung.

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen von Flossbach von Storch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Zukunftserwartung von Flossbach von Storch wider, können aber erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück.

Mit dieser Veröffentlichung wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen unter anderem keine individuelle Anlageberatung.

Diese Veröffentlichung unterliegt urheber-, marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung (Übernahme in andere Webseite) der Veröffentlichung ganz oder teilweise, in veränderter oder unveränderter Form ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Flossbach von Storch zulässig.

Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.