Künstliche Intelligenz HDI verkauft Anteile an KI-Firma

Der Versicherer HDI finanziert über seine Venture-Capital-Gesellschaft aussichtsreiche Start-ups in der Frühphase. Die Beteiligung an einem seit 2017 bestehenden Finanzinvestment haben die Hannoveraner jetzt an einen US-amerikanischen Technologiekonzern verkauft.