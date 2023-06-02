Intern befördert HDI mit 2 neuen Leitern Maklervertrieb

Der Niederlassungsleiter Nord des Exklusivvertriebs bei den HDI Versicherungen steigt zum Chef des Maklervertriebs Sach auf. Außerdem hat die Gesellschaft einen neuen Leiter für zentral betreute Makler im Leben- und Sachversicherungsgeschäft, der ebenfalls aus dem Unternehmen kommt.

Thorsten Jahnke leitet ab sofort den Maklervertrieb Sach bei den HDI Versicherungen. In dieser neu geschaffenen Position übernimmt der 50-Jährige die Verantwortung für die persönlich betreuten Makler im Bereich Schaden-, Haftpflicht, Unfall- und Kfz-Versicherung (SHUK).

Die Leitung des Angebotsservice und die vertriebliche Verantwortung für zentral betreute Makler im Leben- und Sachversicherungsgeschäft hat ab sofort Oliver-Alexander Elter (53) inne.

Elter ist seit 1998 bei HDI

Jahnke ist seit 2017 als Niederlassungsleiter Nord des Exklusivvertriebs bei HDI tätig. Er hat maßgeblichen Anteil an der Neuaufstellung des Exklusivvertriebs und der Entwicklung der Niederlassung. Vor seinem Eintritt bei HDI war er unter anderem beim Axa Konzern in unterschiedlichen Führungspositionen im Vertrieb und in der Sparte tätig.

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Elter ist seit 1998 in verschiedensten Leitungsfunktionen im Vertrieb von HDI tätig. Zu seinen beruflichen Stationen gehören unter anderem die Leitung des regionalen Maklervertriebs Süd/Ost sowie die bundesweite Vertriebsverantwortung für Groß- und Spezialmakler im Leben- und Sachversicherungsgeschäft. Zudem hat er verschiedene konzernübergreifende Projekte mit kleinen und mittelständischen Unternehmen geleitet und umgesetzt.

Im Februar verließ Malte Dittmann, Vorstand für Maklervertrieb Sach und Kooperationen bei HDI, das Unternehmen. Seine Aufgaben übernahm Thomas Lüer, Vertriebsvorstand von HDI Deutschland. Lüer ist Nachfolger von Stefanie Schlick, die zwischen Januar und September 2022 das Vertriebsressort im Vorstand von HDI Deutschland leitete und nun im Vorstand der Sparkassen-Versicherung aktiv ist.