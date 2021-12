Egon Wachtendorf ( Redakteur ) 19.02.2021 Aktualisiert am 01.03.2021 - 12:24 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Im Schatten Chinas Vietnam – Markt mit Aussicht auf Wachstum

Wie viele andere Grenzmärkte erholte sich Vietnam nur langsam vom Corona-Schock. Jetzt springt die Börse in Hanoi an – und verhilft dem Fondsklassiker Magna New Frontiers zu einem respektablen Comeback.