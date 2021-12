Immobilienpreise in 7 deutschen Metropolen So groß ist der Unterschied zwischen Neubau und Bestand

Eine neugebaute Wohnung oder eine Gebrauchtimmobilie – was rechnet sich für Käufer in Deutschland? In der Region Leipzig, im Harz, in einigen Feriengebieten und in den sieben größten Städten Deutschlands und ihrem Umland sind Neubauten deutlich teurer als Bestandsimmobilien. So kostet beispielsweise ein Quadratmeter in einer gebrauchten Wohnung im mittleren Preissegment im Landkreis Leipzig 1.144 Euro, in einem Neubau 3.300 Euro. Beim Kauf einer 70 Quadratmeter großen Wohnung summiert sich die Kaufpreisdifferenz ohne Nebenkosten auf mehr als 150.000 Euro. Das ist der sechsthöchste Unterschied bundesweit. Die höchste Differenz ergibt sich für den Landkreis Miesbach, in dem Schlier- und Tegernsee liegen und der eine Dreiviertelstunde von München entfernt ist. Hier beträgt der Preisunterschied knapp 200.000 Euro. Das sind Ergebnisse des Postbank Wohnatlas 2019, in dem Angebote in 401 kreisfreien Städten und Landkreisen untersucht werden. Als Neubauten gelten hier Immobilien, die zwischen den Jahren 2015 und 2018 fertiggestellt wurden. Die Angaben beziehen sich auf 70-Quadratmeter-Wohnungen im mittleren Preissegment.