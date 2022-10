Artikel hören Geschäftsführer der Region Amerika Dirk Görgen steigt bei der DWS weiter auf Die Audioversion dieses Artikels wurde künstlich erzeugt.

Neuer Geschäftsführer der DWS in Amerika wird Dirk Görgen. Er folgt auf Marc Cullen, der in den Ruhestand geht. Mit der Personalie setzt die DWS, laut Vorstandschef Stefan Hoops, ein Signal dass der Vermögensverwalter der Deutschen Bank sich verstärkt auf den US-Markt konzentrieren will.