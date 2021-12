Marc Friedrich und Matthias Weik Zerbricht der Euro und dann die ganze EU?

Zehn Jahre nach dem Ausbruch der globalen Finanzkrise infolge der Lehman-Insolvenz fragen die Finanzberater und Autoren Marc Friedrich und Matthias Weik: Was kann ich als Anleger noch mit meinem Geld machen? Antworten lieferten sie in einem Vortrag in Überlingen. Hier geht's zum Video.