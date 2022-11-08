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BlackRock Marktausblick Für die Notenbanken wird das Kurshalten schwieriger
Müssen wir also erwarten, dass die EZB nach ihrem 75-Basispunkte-Schritt im Oktober noch drei weitere Male den Leitzins so stark anhebt? Aus drei Gründen lautet die Antwort: vermutlich nein. Unterm Strich bleiben wir bei unserer Erwartung, dass die EZB die Zinsen weniger stark anheben wird und auch früher mit Zinsschritten pausiert als die Fed.
Den ausführlichen BlackRock Marktausblick von Ann-Katrin Petersen, Senior-Kapitalmarktstrategin bei BlackRock, und Dr. Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie bei BlackRock, können Sie hier nachlesen.
Hinweis: Diese News ist eine Mitteilung des Unternehmens und wurde redaktionell nur leicht bearbeitet.
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