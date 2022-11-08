BlackRock Marktausblick Für die Notenbanken wird das Kurshalten schwieriger

Europa dürfte noch bevorstehen, was die US-Märkte derzeit in vollem Maße erleben, nämlich ein weiterer Anstieg der Inflation und damit des Handlungsdrucks auf die Zentralbank. Während es nämlich in den USA zunehmend so aussieht, als könne die Preisdynamik ein Plateau erreichen, von dem aus sie bald wieder sinkt, ist auf dem alten Kontinent bis dato nichts dergleichen zu erkennen.

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Müssen wir also erwarten, dass die EZB nach ihrem 75-Basispunkte-Schritt im Oktober noch drei weitere Male den Leitzins so stark anhebt? Aus drei Gründen lautet die Antwort: vermutlich nein. Unterm Strich bleiben wir bei unserer Erwartung, dass die EZB die Zinsen weniger stark anheben wird und auch früher mit Zinsschritten pausiert als die Fed.

Den ausführlichen BlackRock Marktausblick von Ann-Katrin Petersen, Senior-Kapitalmarktstrategin bei BlackRock, und Dr. Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie bei BlackRock, können Sie hier nachlesen.