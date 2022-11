ANZEIGE

BlackRock Marktausblick Für die Notenbanken wird das Kurshalten schwieriger

Europa dürfte noch bevorstehen, was die US-Märkte derzeit in vollem Maße erleben, nämlich ein weiterer Anstieg der Inflation und damit des Handlungsdrucks auf die Zentralbank. Während es nämlich in den USA zunehmend so aussieht, als könne die Preisdynamik ein Plateau erreichen, von dem aus sie bald wieder sinkt, ist auf dem alten Kontinent bis dato nichts dergleichen zu erkennen.