Der Abschluss einer Facharztausbildung ist jetzt auch ein Grund für das Ziehen einer Nachversicherung . Leider hat sich aber generell an der maximalen Obergrenze von 3.000 Euro noch nichts getan.

Verschiedene Berufe werden günstiger eingestuft, so werden viele Arztberufe nun in eine neue Berufsgruppe platziert, was sinkende Prämien zur Folge hat.