Emea-Vertriebschef Oliver Bilal von Invesco: Der Weltenwanderer

Oliver Bilal von Invesco: Der Weltenwanderer (Porträt)
Aktiv oder passiv? Das ist eine Frage, welche die Fonds-Branche zunehmend spaltet. Diskutiert wird sie in den Konferenzräumen von Frankfurt bis New York und ausgefochten auf den Handelsparketten und Online-Plattformen. Dabei müssen beide Welten kein Widerspruch sein. „Ich sehe das nicht als Gegensatz, sondern als komplementäre Koexistenz“, sagt Oliver Bilal, Vertriebs-Chef von Invesco in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA). „Es sind zwei komplett unterschiedliche Ansätze, die uns ermöglichen, einen passgenauen Blend für Kunden zu kreieren.“