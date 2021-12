Private Krankenversicherung (PKV) 24 Krankenversicherer bestehen Gesundheits-Check

Bei der Suche nach einer privaten Krankenversicherung (PKV) zählt nicht nur die aktuelle Beitragshöhe, sondern auch die Aussichten auf zukünftig starke Leistungen zu angemessenen Kosten. Daher sollten Kunden und Vermittler fragen: Wie gut ist der Versicherer? Und wie sicher und erfolgreich ist das Unternehmen?

Antworten liefert das aktuell veröffentlichte Krankenversicherungs-Unternehmensrating des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP). Die Analysten stellen darin die Stärken und Schwächen des jeweiligen Versicherungsunternehmens dar. Ihr Anbietervergleich basiert auf betriebswirtschaftlichen Kennzahlen.

Krankenversicherer Gesamtnote Alte Oldenburger Exzellent DEVK Exzellent LVM Exzellent Provinzial Hannover Exzellent R+V Exzellent Signal Iduna Exzellent Allianz Sehr Gut Arag Sehr Gut Axa Sehr Gut Central Sehr Gut Continentale Sehr Gut Debeka Sehr Gut DKV Sehr Gut Gothaer Sehr Gut Hallesche Sehr Gut Hansemerkur Sehr Gut Inter Sehr Gut LKH Landeskrankenhilfe Sehr Gut Mecklenburgische Sehr Gut Münchener Verein Sehr Gut Nürnberger Sehr Gut Union Sehr Gut Universa Sehr Gut Württembergische Sehr Gut

Die Versicherer sind innerhalb der beiden Top-Noten alphabetisch sortiert. Stand: 12.11.2019

Für das qualitative Rating der Unternehmensqualität von insgesamt 32 Krankenversicherungsgesellschaften am deutschen Markt bewertete das IVFP anhand von 23 Kriterien aus vier Teilbereichen: Stabilität / Größe, Sicherheit, Ertragskraft / Gewinn und Markterfolg. Hieraus ermittelten sie die jeweilige Gesamtnote.

Gesunde Gesellschaften gesucht

Michael Hauer, IVFP

„Auf der Suche nach dem passenden Gesundheitsschutz haben Verbraucher die Qual der Wahl“, kommentiert Michael Hauer. „Neben niedrigen und möglichst stabilen Beiträgen ist vielen Verbrauchern wichtig, wie es finanziell um das jeweilige Unternehmen steht“, so der IVFP-Geschäftsführer weiter.

„Dabei ist es hilfreich, einen Überblick zu haben, welche Versicherer aus Unternehmenssicht überzeugen“, erklärt Hauer. „Denn nur ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen mit einer kompetenten Kapitalanlagepolitik ist in der Lage, mögliche Beitragsanpassungen in moderater Form an seine Kunden weiterzugeben.“