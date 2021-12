Lebensversicherungen Solvenzquoten sinken im Corona-Jahr

Dieser Artikel richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren. Bitte melden Sie sich daher einmal kurz an und machen einige berufliche Angaben. Geht ganz schnell und ist selbstverständlich kostenlos.

Deutschlands Lebensversicherer haben jetzt wieder ihre Berichte zur Solvabilität und Finanzlage (SFCR) gemäß EU-Regelwerk Solvency II veröffentlicht. Anders als im Vorjahr hat die Aufsichtsbehörde den Gesellschaften diesmal keine pauschale Fristverlängerung aufgrund der Corona-Krise eingeräumt. Einen aktuellen Überblick der Solvenzquoten von 77 deutschen Lebensversicherern hat jetzt die Kölner Rating-Agentur Assekurata zusammengestellt. Die Versicherer leiden demnach zwar weiterhin unter den extremen Niedrigzinsen am Kapitalmarkt. Dennoch schlagen sie sich im Schnitt vergleichsweise wacker. Genügend...

Die Corona-Pandemie hat im vergangenen Jahr deutliche Spuren am Kapitalmarkt hinterlassen: Während die internationalen Aktienmärkte die massiven Verluste im Jahresverlauf wieder aufholen konnten, war das Zinsniveau zum Jahresende 2020 niedriger denn je. So rentierte der zehnjährige Bund Ende 2020 mit -0,58 Prozent noch stärker negativ als zum Bilanzstichtag 2019 (-0,19).

Gegenüber dieser Durchschnittsbetrachtung seien unternehmensindividuell aber deutliche Unterschiede zu verzeichnen, berichtet Assekurata. Dazu blicken die Studienautoren vor allem auf die Solvenzquote (SCR-Quote). Sie gibt an, ob ein Versicherer auch in modellhaften Extremszenarien genügend Eigenmittel hat.

Einen aktuellen Überblick der Solvenzquoten von 77 deutschen Lebensversicherern hat jetzt die Kölner Rating-Agentur Assekurata zusammengestellt. Die Versicherer leiden demnach zwar weiterhin unter den extremen Niedrigzinsen am Kapitalmarkt. Dennoch schlagen sie sich im Schnitt vergleichsweise wacker.

Niedrige Zinskurven wirken sich auch auf die Solvenzquoten in der Lebensversicherung aus, die einen weiteren Rückgang verzeichnen. So lag die aufsichtliche Solvenzquote zum 31. Dezember im arithmetischen Marktdurchschnitt bei rund 385 Prozent. Im Vorjahr lag die Quote bei den bislang für das Geschäftsjahr 2020 erfassten Versicherer durchschnittlich bei 426 Prozent.

Große Unterschiede

Die Spannweite zwischen den einzelnen Anbietern ist laut Assekurata noch immer beachtlich. So verteilen sich die SCR-Quoten im regulatorischen Nachweis von gut 150 bis über 800 Prozent. Den Spitzenwert erzielt bislang die Europa Leben mit 808 Prozent, gefolgt von der Dialog Leben (771), Victoria Leben (728), LV 1871 (712) und der LVM Leben (702).

Positiv falle den Studienautoren auf, dass sich 21 Unternehmen dem Markttrend widersetzen und ihre Quote im Vergleich zum Vorjahr steigern konnten. Ein ähnlicher Trend ist für die Solvenzquote ohne Übergangsmaßnahmen sowie die Basis-Solvenzquote (ohne Übergangsmaßnahmen und Volatilitätsanpassung) festzustellen.