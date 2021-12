Capital Group 06.06.2019 Lesedauer: 3 Minuten

ANZEIGE

Staatsanleihen In Europa und Japan lohnen sich Investitionen nicht

In Europa und Japan sind die Leitzinsen bereits so niedrig, dass Zentralbanker in der nächsten Rezession kaum noch Handlungsspielraum haben. Peter Becker von Capital Group sieht vor allem bei Staatsanleihen kaum Chancen.