Deutsche Rechtsschutzversicherung Stephan Mielke wird neuer Vertriebsvorstand

Rollentausch bei der Deurag, die seit 2008 zur Signal Iduna gehört: Stephan Mielke, seit 2016 Oldenburger Gebietsdirektor der Konzernmutter, wird neuer Vertriebsvorstand des Rechtsschutzversicherers. Sein Amtsvorgänger konzentriert sich nun wieder voll auf den Vertrieb über Versicherungsmakler.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Stephan Mielke wird ab Januar neuer Vertriebsvorstand der Deutschen Rechtsschutzversicherung (Deurag) aus Wiesbaden. Bei der auf die Sparte Rechtsschutz spezialisierten Tochtergesellschaft der Signal-Iduna-Gruppe folgt er auf Ulrich Scheele. Dessen befristete Vorstandsbestellung läuft wie geplant zum Jahresende aus.

Stephan Mielke © SIGNAL IDUNA

Scheele wird im Anschluss wieder sein ruhendes Mandat als stellvertretender Chef des Deurag-Aufsichtsrats aufnehmen. Zudem betreut er bei der in Dortmund und Hamburg gegründeten Konzernmutter weiterhin federführend die freien Vertriebspartner. Künftig wird er sich wieder voll dem weiteren Ausbau deren Makler-Kanals widmen.

Mielke studierte nach seiner Ausbildung zum Versicherungskaufmann Wirtschaftswissenschaften. Anschließend durchlief er Stationen in Controlling und Vertrieb von Firmen der Finanz- und Versicherungsbranche. 2009 kam er als Trainee zur Signal Iduna und übernahm unterschiedliche Führungspositionen im Vertrieb.