Deutsche Rechtsschutzversicherung Stephan Mielke wird neuer Vertriebsvorstand
Stephan Mielke wird ab Januar neuer Vertriebsvorstand der Deutschen Rechtsschutzversicherung (Deurag) aus Wiesbaden. Bei der auf die Sparte Rechtsschutz spezialisierten Tochtergesellschaft der Signal-Iduna-Gruppe folgt er auf Ulrich Scheele. Dessen befristete Vorstandsbestellung läuft wie geplant zum Jahresende aus.
Scheele wird im Anschluss wieder sein ruhendes Mandat als stellvertretender Chef des Deurag-Aufsichtsrats aufnehmen. Zudem betreut er bei der in Dortmund und Hamburg gegründeten Konzernmutter weiterhin federführend die freien Vertriebspartner. Künftig wird er sich wieder voll dem weiteren Ausbau deren Makler-Kanals widmen.
Mielke studierte nach seiner Ausbildung zum Versicherungskaufmann Wirtschaftswissenschaften. Anschließend durchlief er Stationen in Controlling und Vertrieb von Firmen der Finanz- und Versicherungsbranche. 2009 kam er als Trainee zur Signal Iduna und übernahm unterschiedliche Führungspositionen im Vertrieb.