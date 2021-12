Vermögensverwalter Andreas Görler Wohin 2019 mit dem Geld?

Wer nicht gerade auf europäische Immobilienaktien, den russischen Aktienmarkt und US-Treasuries gesetzt hat, dürfte Ende 2018 wahrscheinlich keinen erfreulichen Depotauszug erhalten haben. Selbst defensive Depotstrukturen mit geringen Risikoklassen und Übergewichtung von kurzfristigen Rentenpapieren verloren ein bis zwei Prozent.

Nachhaltiges Investieren unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien ersparte einem Investor sicherlich die Probleme mit Automobilaktien oder die Kosten der Bayer-Monsanto-Fusion, konnte aber auch nicht verhindern, dass grundsätzliche Marktentwicklungen durchschlagen. Dennoch sollte es sich langfristig auszahlen, das Depot auf Nachhaltigkeit, im Sinne der ESG-Kriterien, auszurichten. Hilfreich ist, dass die Europäische Kommission in diesem Jahr mit ihrer Nachhaltigkeitsinitiative einen gewissen Druck auf die Finanzindustrie ausübt. Die Datenbank www.nachhaltiges-investment.org weist 446 Fonds mit deutscher Zulassung aus, die das Thema bedienen.

"Substanziell stabile Unternehmen vorziehen"

Im klassischen Bereich stellt sich die Frage, ob zukünftig eher in Subtanztitel oder Wachstumswerte investiert werden soll. Sicherlich waren in der Vergangenheit Aktien aus dem Segment Technologie die Highflyer. Ich bin der Auffassung, dass man dieses Segment nicht abschreiben darf, auch wenn hier nun starke Kurskorrekturen entstanden sind.

Grundsätzlich sollte man substanziell stabile Unternehmen, mit historisch ordentlicher Dividendenausschüttung und gutem Management vorziehen. Aktien aus dem Segment Gesundheit, Produkte des alltäglichen Bedarfs, Immobilien oder Pharmazie können für etwas mehr Stabilität im Depot sorgen.

Spezialthemen machen häufig nur kurz Spaß, wie der Bitcoin-Hype im Jahr 2017 gezeigt hat. Aber man muss früh dabei sein und riskiert in Firmen zu investieren, die schnell wieder vom Markt verschwinden. Letzteres kann bei Investments in medizinisch verwendbares Canabis der Fall sein, obwohl hier sicherlich Kurschancen zu sehen sind. Anleger sollten hier aber nur echtes Risikokapital investieren.

Da Gold keine Ausschüttungen von in Form von Zinsen und Dividenden erzeugt, bin ich kein Gold-Fan. Allerdings würde ich auf dem aktuellen Niveau keine Goldbestände veräußern und kann mir vorstellen, dass anhaltende Marktschwankungen Anleger verstärkt in das Edelmetall treiben. Europäische Anleger müssen daran erinnert werden, dass Gold in US-Dollar gehandelt wird und daher zusätzlich ein Fremdwährungsinvestment darstellt.

Fazit

Auch 2019 sollte an Portfoliostrukturen mit einer Aktienquote von 25 bis 30 Prozent nicht gerüttelt werden. Vorhandene Sparpläne mit Aktienfonds sollten beibehalten und dazu genutzt werden, den Aktienanteil im Depot zu erhöhen. Internationale Anleihen, auch mit relativ niedriger Verzinsung können für etwas geringere Schwankungsintensität in einem Depot und für Zinsausschüttungen sorgen.