Studie von Great Place To Work Diese 7 Firmen der Assekuranz glänzen als herausragende Arbeitgeber

Sieben Versicherer zählt das Forschungsinstitut Great Place To Work (GPTW) zu den 100 besten Arbeitgebern 2022 in Deutschland. Insgesamt stellten sich in diesem Jahr 804 Unternehmen dem Urteil von GPTW und ließen eine Umfrage unter ihren Mitarbeitern durchführen. Diese machte 75 Prozent des Urteils aus.

Danach befragten die GPTW-Forscher das jeweilige Management über Angebote zur Weiterbildung, zur Gesundheitsförderung oder zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die Ergebnisse dieser Interviews wurden mit 25 Prozent gewichtet.