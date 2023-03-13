Mit welchem Star-Unternehmer würden Sie gern mal einen Tag lang zusammenarbeiten? Das fragten die Betreiber des Insurtechs Finanzchef24 jetzt wieder deutsche Einzel- und Kleinstunternehmer. Unter ihren Favoriten sind neben bekannten US-Promis auch eher unbekannte Top-Frauen aus Deutschland.

Rekordhohe Inflationsraten, Krieg in der Ukraine, gestörte Lieferketten: Trotz des aktuellen Krisenszenarios schaut etwa die Hälfte der Einzel- und Kleinstunternehmer optimistisch auf die Geschäftsentwicklung in diesem Jahr. Das zeigt eine deutschlandweite Umfrage für Finanzchef24, einem Online-Anbieter von Gewerbeversicherungen aus München.

Klare Unterschiede bei Männern und Frauen

Außerdem wollte das Insurtech von seiner Kundengruppe wissen: Mit welchem Star-Unternehmer würden Sie am liebsten einen Tag zusammenarbeiten? Die Antworten der 654 Teilnehmer spiegeln einerseits die Spitze der Forbes-Liste der reichsten Männer der Welt wieder. Andererseits wünschen sich viele Gründer hierzulande auch Inspirationen von erfolgreichen Frauen aus Deutschland.

Anders als im Vorjahr kommen bei der diesjährigen Umfrage geschlechterspezifisch deutliche Unterschiede zum Vorschein: Die Männer setzen auf ein Führungstrio aus Bill Gates, Jeff Bezos und Richard Branson. Die Frauen wählten die Biontech-Gründer Özlem Türeci und Ugur Sahin auf die Spitzenposition. Dahinter folgen neben Bill Gates die deutschen Top-Frauen Tina Müller und Lea-Sophie Cramer, die sich den dritten Platz teilen.

Wunschkandidaten: Gates, Bezos und Müller

Nicht nur bei den Geschlechtern gibt es Unterschiede, sondern auch zwischen den Branchen zeigen sich Tendenzen: Dienstleister, Handwerker und die Baubranche wünschen sich Bill Gates, Handel und Gastronomie hingegen Jeff Bezos. In der Beauty- und Lifestylebranche steht die ehemalige Douglas-Chefin Tina Müller an der Spitze der Wunschkandidaten.

Platz 9: Tory Burch 1 / 9 Tory Burch. Bildquelle: Imago Images / UPI Photo