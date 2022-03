ANZEIGE

Martin Lück blickt auf die Märkte Wie Putin die Rezessionsgefahr in Europa verstärkt

Der rapide Einbruch europäischer Aktienkurse in den vergangenen Tagen führt vor Augen, dass Europa vom Ukraine-Krieg wesentlich stärker betroffen ist als andere Teile der Welt. Doch die Aggression des russischen Präsidenten Wladimir Putin verändert sowohl das europäische als auch das globale Umfeld. Denn langfristig wird sich der Konflikt auf wirtschaftlicher Ebene in drei Aspekten bemerkbar machen: In hohen Energiepreisen, neuen Lieferkettenengpässen und sinkender Konsum- und Investitionsbereitschaft.