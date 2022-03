betriebliche Krankenversicherung (bKV) Diese Firmen planen einen bKV-Abschluss

Mehr als vervierfacht hat sich seit 2015 die Zahl der Firmen in Deutschland, die ihren Mitarbeitern eine betriebliche Krankenversicherung (bKV) finanzieren: Rund 17.500 Unternehmen sorgen auf diese Weise inzwischen für die Gesundheit ihrer Belegschaft vor. Und die „Versicherung vom Chef“ liegt weiter im Trend: Mehr als die Hälfte (54 Prozent) der Firmen, die noch keine bKV anbieten, steht ihr offen gegenüber, beschäftigt sich konkret damit oder plant sogar bereits, eine abzuschließen. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts Infas Quo unter deutschen Arbeitgebern.

Grafik: Verband der Privaten Krankenversicherung e.V.

„Der Fachkräftemangel macht vielen Unternehmen zu schaffen. Und viele haben erkannt, dass eine bKV dazu beitragen kann, das Problem zu bewältigen“, sagt Jan Esser. Er ist Produktvorstand der Allianz Privaten Krankenversicherung (APKV), dem Auftraggeber der Studie. „Für Vermittler lohnt es sich also, Firmenkunden auf die bKV anzusprechen. Arbeitgeber können sich mit diesem ‚Extra vom Chef‘ echte Vorteile im Wettbewerb um die besten Talente verschaffen.“ Die regelmäßig erlebbare bKV binde bestehende Mitarbeiter an das Unternehmen und helfe dabei, Fluktuation zu begrenzen.

Hohes Interesse in bestimmten Firmen

Jan Esser, Allianz

Laut der Studie sind es vor allem größere Unternehmen mit 50 bis 249 Mitarbeitern, die konkret über den Abschluss einer bKV nachdenken: Nahezu jedes vierte (24 Prozent) beschäftigt sich näher mit dem Thema bKV oder plant bereits konkret, eine solche Versicherung abzuschließen. Bei Betrieben mit 250 und mehr Beschäftigten trifft dies auf rund jeden fünften zu (18 Prozent).

Auch hinsichtlich der Branchen gibt es Unterschiede: So zeigen sich die Pflegebranche und Krankenhäuser besonders interessiert an einer bKV: Jeweils 25 Prozent der befragten Arbeitgeber planen hier einen Abschluss oder beschäftigen sich konkret damit. Ebenfalls sehr aufgeschlossen sind IT und Transportwesen. „Gerade diese Branchen ringen besonders um Fachkräfte,“ ergänzt Esser.

„Gleichzeitig hat die Pandemie uns allen noch einmal verdeutlicht, wie wichtig eine gute Gesundheit ist. Mit der bKV zeigen Arbeitgeber glaubwürdig, dass sie sich um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern und nachhaltig etwas für deren Gesundheit tun. Die bKV ist und bleibt ein Wachstumsmarkt“, so der zuständige APKV-Produktvorstand weiter.