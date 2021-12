Beste PKV-Anbieter, stärkste Lebensversicherer – und Hugo Egon Balder Die beliebtesten Versicherungsberichte des Jahres 2017

Nach welchen Versicherern googeln die Deutschen am ehesten? Welche Anbieter stehen am stabilsten da? Und was ist eigentlich mit der Rente von Hugo Egon Balder los? Die Antworten auf diese Fragen interessierten Sie in diesem Jahr brennend. Welche weiteren Versicherungsmeldungen in diesem Jahr zu den Top 10 gehörten, erfahren Sie in unserer Bilderstrecke.