Welche Versicherer und Maklerpools aus den Sparten Lebens-, Kranken-, Schaden-, Rechtsschutz- und Gewerbeversicherung sowie Betriebliche Altersvorsorge nehmen Vermittler als besonders fair wahr? Dieser Frage ging das Analysehaus Servicevalue nach. Wir stellen die fairsten Anbieter vor.

49 Versicherer und 8 Maklerpools getestet Aus Vermittlersicht: Die fairsten Versicherer und Maklerpools

Eine Schulung: Neben Faktoren wie leistungsstarke Produkte, effiziente Datenlieferung und dem Betriebsablauf allgemein floßen auch Schulungen und Maklerbetreuung in die Fairness-Beurteilung ein.

Für die Studie „Fairste Maklerversicherer“, die die Kölner Rating Agentur Servicevalue in Kooperation mit Focus Money bereits zum siebten Mal durchführte, gaben insgesamt 1.638 Versicherungsmakler fast 6.738 Urteile zu 49 Versicherungsunternehmen und acht Maklerpools beziehungsweise Maklerverbünden ab. Bewertet wurden Anbieter aus den Sparten Lebens-, Kranken-, Schaden-, Rechtsschutz- und Gewerbeversicherung sowie Betriebliche Altersvorsorge.

Fairness-Definition

Um den abstrakten Überbegriff „Fairness” messen zu können, haben die Forscher Fragen zu 30 Service- und Leistungsmerkmalen aus den folgenden sieben Leistungskategorien gestellt:

Zentrale Vertriebsberatung

Zentrale Vertriebsberatung Maklerbetreuung

Maklerbetreuung Produkte

Produkte Schulungen

Schulungen Angebots- und Verkaussoftware

Angebots- und Verkaussoftware Datenlieferungseffizienz

Datenlieferungseffizienz Betriebsablauf.

Aus den Antworten auf einzelne Fairness-Kategorien errechneten sie die Bewertung für die allgemeine Fairness.

Die besten gemessenen Werte erzielen über alle Teildimensionen hinweg die Gewerbe- sowie die Lebensversicherer. Erstere sind Spitzenreiter insbesondere hinsichtlich Angebots- und Verkaufssoftware, Datenlieferungseffizienz und Betriebsablauf; letztere hinsichtlich Zentraler Vertriebsberatung und Maklerbetreuung.

Die fairsten Lebensversicherer sind laut Studie (in alphabetischer Reihenfolge):

Die Bayerische

Helvetia

Universa

WWK

Alle vier Gesellschaften erhielten die Bestnote „sehr gut“. Weitere Abstufungen und Rankings nahmen die Forscher in dieser Studie nicht vor.

WWK zählt Servicevalue zusammen mit Nürnberger zudem auch zu den fairsten bAV-Anbietern.

Nürnberger wiederum taucht auch auf der Liste der fairsten Gewerbeversicherer auf. Weitere Gesellschaften, die die befragten Makler in Sachen Industrieversicherun überzeugen konnten, sind Alte Leipziger, Baloise und VHV.

Im Fairness-Test unter den Krankenversicherern schneiden DBV, Münchener Verein, SDK und Universa mit der Bestnote „sehr gut“ ab.

Zu den fairsten Rechtsschutzversicherern zählen laut Studie Ergo und KS/ Auxilia. Unter den Schadenversicherern schneiden gleich fünf Gesellschaften besonders gut ab: Die Bayerische, Interrisk, Itzehoer, Nürnberger und NV-Versicherungen.

Drei Maklerpools "sehr gut"

Von den acht untersuchten Maklerpools erhielte drei die Bestwertung "sehr gut. Das sind DEMV Deutscher Maklerverbund, Status Beratungsgesellschaft und Vema Versicherungsmakler Genossenschaft.