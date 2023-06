Nach Abstecher zu Meag DJE holt Analysten zurück

DJE hat einen neuen Analysten – der in dem Haus eigentlich schon ein alter Hase ist: Sebastian Hofbeck war vor gut eineinhalb Jahren von DJE zum Fondsanbieter Meag gewechselte, als Portfoliomanager für den Bereich europäische Aktien. Jetzt kehrt er erneut nach Pullach zurück. Bei DJE soll er sich laut Angaben aus dem Haus nun vor allem den Sektoren Pharma und Healthcare widmen.

Hofbecks Rückkehr ist verbunden mit einem anderen Personalwechsel: Der Aktienprofi soll die Aufgaben von Maximilian-Benedikt Köhn übernehmen. Köhn hatte zusammen mit seinem Kollegen René Kerkhoff zum Jahresende 2022 DJE verlassen und eine eigene Fondsboutique gegründet. Das Duo Köhn & Kerkhoff hat mittlerweile auch einen eigenen Fonds gegründet.

Bei DJE waren mit dem Weggang der beiden Spezialisten Analystenstellen vakant geworden. René Kerkhoff war bereits im Januar durch den Technologie-Spezialisten Mike Glöckner ersetzt worden. Jetzt hat DJE mit Hofbeck auch ein Nachfolger für Köhn gefunden.

Anlässlich der Rückkehr des Ex-Mitarbeiters ins Unternehmen sagt der Chef des DJE-Analystenteams, Stefan Breintner: „Wir sind froh, ihn wieder an Bord zu haben.“

Insgesamt beherbergt DJE nach Hofbecks Rückkehr damit ein 17-köpfiges Analystenteam – rechnet man neben zwölf Unternehmensanalysten und vier Datenanalysten auch Vorstand Jan Ehrhardt ein.

Über DJE

Die DJE-Gruppe mit Hauptsitz in Pullach bei München bietet Vermögensverwaltung sowie rund 25 Investmentfonds an. Dafür betreibt sie neben einer Luxemburger Fondsgesellschaft eine Tochtergesellschaft in der Schweiz sowie Niederlassungen in Frankfurt und Köln. DJE verwaltet rund 16,1 Milliarden Euro (Stand: 31. März 2023) und beschäftigt über alle Unternehmensteile hinweg rund 200 Mitarbeiter. Mit der Online-Vermögensverwaltung Solidvest bietet DJE auch einen Robo-Advisor an.