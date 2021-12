Private Altersvorsorge in Deutschland „Garantien gehen immer zu Lasten der Rendite“

Das Investment: Als Folge des Corona-Lockdowns stieg die Sparquote in Deutschland 2020 auf den Rekordwert von 16,3 Prozent. Was spricht dafür, beim Vorsorgesparen weiterhin auf ein Versicherungsprodukt zu setzen?



Das Investment: Als Folge des Corona-Lockdowns stieg die Sparquote in Deutschland 2020 auf den Rekordwert von 16,3 Prozent. Was spricht dafür, beim Vorsorgesparen weiterhin auf ein Versicherungsprodukt zu setzen? Christian Nuschele: In der Krise sind die Deutschen ihrem Ruf als Spar-Weltmeister wieder einmal gerecht geworden. Dass sich die Menschen dadurch für schlechtere Zeiten absichern wollen, ist gerade jetzt nachvollziehbar. Leider ist der Großteil der Gelder immer noch auf Sparbüchern oder am Geldmarkt angelegt und verliert mittels Inflation real an Wert. Hier muss dringend gehandelt und das Geld vernünftig investiert werden. Moderne Versicherungsprodukte bieten dafür sehr gute Anlagemöglichkeiten – sowohl für chancenorientierte als auch für defensive, konservative Kunden. Zudem ermöglichen sie es, sich selbst und auch Angehörige abzusichern. Und für viele Kunden dürfte natürlich auch der Steuervorteil ein Argument sein. Darüber hinaus bieten die Produkte bei Ein- und Auszahlungen eine ähnlich hohe Flexibilität wie ein Sparkonto. Gegen das Sparkonto sprechen momentan auch die nahezu komplett verschwundenen Zinserträge. Wann rechnen Sie mit Blick auf die hohen öffentlichen Haushaltsdefizite mit einer Zinswende in Deutschland?

Ich rechne auf absehbare Zeit nicht mit steigenden Zinsen. In den USA hat Notenbankchef Jerome Powell bereits angekündigt, mindestens bis 2023 an den Nullzinsen festzuhalten. Ich erwarte, dass es in Europa ähnlich sein wird und sehe für die Jahre danach auch nicht viel Luft nach oben. Die Corona-Maßnahmen der Regierungen und Zentralbanken haben den Niedrigzins quasi zementiert. In der Folge hat sich der Vorsorgemarkt bereits jetzt nachhaltig verändert: Die Garantieniveaus sinken, klassische Produkte spielen quasi keine Rolle mehr und fondsgebundene Produkte gewinnen immer mehr an Bedeutung. Diese Entwicklung wird sich noch beschleunigen. Aktuell steigt die Angst vor einer anziehenden Inflation, da die Regierung in Washington die US-Wirtschaft mit 1,9 Billionen US-Dollar stützen will. Teilen Sie diese Sorge?