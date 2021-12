Gesundheit in Deutschland Kassenpatienten warten länger auf einen Termin

Für einen Termin beim Arzt ihrer Wahl mussten 62 Prozent der Menschen hierzulande zuletzt mindestens einmal sehr lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Privatpatienten kommen jedoch deutlich schneller dran, zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Finanzdienstleisters MLP.

Gesundheit in Deutschland

Die Deutschen nehmen das heimische Gesundheitssystem zwar insgesamt als sehr leistungsfähig wahr: 77 Prozent der Bürger beurteilen die medizinische Versorgung hierzulande als gut oder sehr gut. Und ein Fünftel von ihnen gibt an, in den vergangenen Jahren bessere Erfahrungen als zuvor gemacht zu haben. Das geht aus dem MLP Gesundheitsreport hervor, der aktuell zum zehnten Mal erschienen ist. Für die Studie befragte das Institut für Demoskopie Allensbach unter anderem mehr als 1.200 Bundesbürger. Demnach sehen Viele jedoch auch deutliche Mängel.

Die Befragten kritisieren unter anderem, dass sie in den vergangenen 24 Monaten zu lange auf einen Arzttermin warten mussten: Insgesamt 62 Prozent klagen in der aktuellen Umfrage über sehr lange Wartezeiten. Das sind 10 Prozentpunkte mehr als in der Vorgängerstudie aus dem Jahr 2012. Überproportional betroffen waren hiervon gesetzlich Krankenversicherte (65 Prozent). Sieben Jahre zuvor sagten das erst 55 Prozent von ihnen. Bei den Privatpatienten stieg der Anteil der Unzufriedenen von insgesamt 35 auf 42 Prozent. Davon wartete aber weniger als die Hälfte mehrmals lange auf einen Termin.