Branchenumfrage Lehren des Lockdowns für Sachversicherer

Zouhair Haddou-Temsamani,

Hauptabteilungsleiter Vertriebs- und Bestandsmanagement national ARAG SE

und Vorstandsmitglied der ARAG Allgemeine Versicherungs-AG:

„Kunden und Verbraucher sind durch Corona stark verunsichert. Rechtliche Fragen beschäftigen sie dabei ganz besonders – etwa rund um Themen wie Kurzarbeit oder Kündigung, Probleme mit Mietzahlungen oder Reisebuchungen. Das haben wir als Rechtsschutzversicherer sofort gemerkt. Direkt in den ersten Wochen stieg der Beratungsbedarf im Arbeitsrecht um 75 Prozent. Im Immobilienrecht und im Reiserecht nahmen gut 50 Prozent mehr Kunden unsere Dienste und Services in Anspruch. Diese Bereiche sind auch weiterhin von großer Bedeutung.

Mit Blick auf die Bedürfnisse haben wir entsprechend schnell neue Corona-Services etabliert – darunter eine spezielle Kunden-Hotline, Live-Chats mit Anwälten sowie Chatbots. Dass Rechtsschutz in der Krise für Verbraucher besonders relevant ist, unterstreicht auch eine jüngst vom Rheingold Institut in unserem Auftrag durchgeführte Studie. Corona hat das Bedürfnis nach Absicherung und Schutz erheblich verstärkt – gerade in rechtlichen Belangen. Entsprechend merken wir auch im Vertrieb eine deutlich gesteigerte Nachfrage nach unserem Rechtsschutz.“