Im Mai 2022 Das sind Aktie, Markt und Fonds des Monats

Absturz des Monats: Adler Real Estate

Da werden Erinnerungen an den Wirecard-Skandal wach: Auch beim Absturz des Zahlungsdienstleisters spielte Fraser Perring eine entscheidende Rolle. Als Wirecard im Jahr 2020 in sich zusammenbrach, weil rund 1,9 Milliarden Euro in den Büchern fehlten, hatte der Leerverkäufer das Unternehmen bereits vier Jahre lang gejagt. 2022 hat Perring die Adler-Gruppe im Visier. Betrogen und getäuscht haben soll das Management des Immobilien-Unternehmens. KPMG weigert sich, den Jahresabschluss 2021 freizugeben. Die untestierten Zahlen weisen einen Jahresverlust von mehr als einer Milliarde Euro aus.

Jetzt sind auch die Finanzaufseher der Bafin an dem Fall dran. Adler besitzt zwar nur rund 30.000 Wohnungen und viele Großbaustellen. Doch allein aufgrund des enormen Schuldenberges sprechen Experten von einer gewissen Systemrelevanz. Den Konzern belasten rund 7,2 Milliarden Euro langfristige und 1,3 Milliarden Euro kurzfristige Verbindlichkeiten.

Die Turbulenzen machen sich auch an der Börse bemerkbar. Adler-Aktionäre verloren seit dem 21. März mehr als 66 Prozent ihres Investments.

Markt des Monats: Europas Baugewerbe

Gebaut wird immer. So lautet zumindest ein Sprichwort. Und auch in den vergangenen beiden Jahren schien das Baugewerbe ein verlässliches Geschäft zu sein. Doch spätestens seit Jahresbeginn 2022 ziehen auch in dieser Branche dunkle Wolken auf. Die weltweiten Materialengpässe verschärfen sich, die Preise für Rohstoffe steigen von Woche zu Woche und Aufträge brechen weg.

Nicht wenige Experten fürchten, dass sich der Boom im Bau nachhaltig abkühlen wird. Laut Umfragen des Ifo-Instituts waren im April 2022 insgesamt 54 Prozent der Hoch- und Tiefbau-Unternehmen von Lieferengpässen betroffen. Auch anhand des iShares Stoxx Europe 600 Construction & Materials ETF lässt sich die schlechte Stimmung innerhalb der Branche nachvollziehen. Während der iShares Stoxx Europe 600 ETF seit Jahresanfang 8 Prozent verlor, ging es für den auf das Baugewerbe spezialisierten Fonds um fast 15 Prozent bergab.

Fonds des Monats: Aviva Investors Sterling Government Liquidity

Investoren weltweit gingen auch im April weiter in die Defensive und steckten ihr Geld kaum noch in solche Fonds, die auf Wachstum setzen. Sicherheit steht ganz oben auf der Prioritätenliste. Kein Wunder also, dass der Geldmarktfonds Aviva Investors Sterling Government Liquidity (ISIN: IE00BMG74Q24) mehr als 1,1 Milliarden Euro einsammeln konnte. Die beiden Portfoliomanager Richard Hallett und Josh Bramwell sollen Volatilitäten möglichst vermeiden und legen dazu das Geld ihrer Kunden in auf Pfund Sterling lautende Bareinlagen und bargeldähnliche Instrumente aus Großbritannien an.