Versicherungsvertrieb Göker startet Comeback per Social Media

„Wer an krankhaftem Größenwahn – auch Megalomanie genannt – leidet, überschätzt sich selbst enorm und will andere Personen davon überzeugen, dass man der oder die Beste ist“, erklärt die Redaktion von Business Insider Deutschland aus dem Axel-Springer-Verlag. Diese Diagnose treffe wohl auch auf Mehmet Ercan Göker zu. Das nach ihm benannte Maklerunternehmen MEG aus Kassel sollte immerhin nicht weniger als der größte Finanzvertrieb der Welt werden.

Seinen steilen Aufstieg zum zweitgrößten Vermittler privater Krankenversicherungen in Deutschland zeichnet Business Insider in einem aktuellen Podcast nach. Darin geht es ebenso um seinen tiefen Fall, der auf die Insolvenz folgte. Der inzwischen in Kuşadası an der westtürkischen Mittelmeerküste lebende Unternehmer wirbt in den Sozialen Medien aktuell um Versicherungsvermittler, die ein Verkaufs-Coaching zu seinem „einzigartigen Göker Konzept“ buchen sollen.

Sein Versprechen an die Teilnehmer: „monatlich 10-100.000€ egal was du vorher gemacht hast im Leben - ich bringe es dir bei!“ Auf seiner Facebook-Seite schreibt er hierzu weiter: „Das Glück auf das du wartest klopft nicht an deine Tür - es ist genau hier! ATTACKE!“ Über Gökers Pläne für einen geschäftlichen Neustart in seiner hessischen Heimat berichtete im vor rund einem Jahr auch die NDR-Sendung Panorama - die Reporter äußerst kritisch.