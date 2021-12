Musterdepot-Kommentar vom 11. März 2016 Verluste im laufenden Jahr weitgehend aufgeholt

Eine Entwicklung, die Philip Terwey nicht sonderlich überrascht. Der GS&P-Prokurist, der seit fünf Jahren zum Management-Team des OP Food gehört, kennt das schon aus früheren Schwächephasen:Und da gehöre der Nahrungsmittel-Sektor nun einmal trotz vergleichsweise immer recht hoher Bewertungen dazu. Auch bei einer Erholung, wie sie seit Mitte Februar zu beobachten ist, sei der Sektor typischerweise vorne mit dabei.Die seit Jahresbeginn gegenüber ähnlich investierenden Branchen-ETFs bessere Performance begründet Terwey nicht nur mit der breiteren Streuung, sondern auch mit dem Nachkauf einiger Positionen, als der Markt Ende Januar und Mitte Februar besonders stark unter Druck stand. Komplett neu ins Portfolio kam in dieser Phase etwa die Aktie des britischen Süßstoff-Spezialisten Tate & Lyle Größte Position bleibt allerdings – bei einem Nahrungsmittel-Fonds fast schon zu erwarten – Nestlé Ebenfalls hoch gewichtet: die beiden US-Softdrink-Rivalen Coca-Cola und Pepsi Altria und Diageo . Den letztgenannten britischen Produzenten von Marken-Spirituosen (unter anderem Guinness, Gordon’s und Johnnie Walker) sieht Terwey angesichts soliden Umsatzwachstums und Bruttomargen von über 50 Prozent auf einem erfolgreichen Weg, und „an Coca-Cola kommt man weder als Konsument noch als Investor vorbei“.„Wer sich in einem Thema wie dem Markt für Nahrungsmittelaktien engagiert, sollte dies in erster Linie als strategische Positionierung sehen“, bekräftigt er. Und hat dabei die Statistik auf seiner Seite: Unabhängig vom Auf und Ab der globalen Aktienmärkte schaffte der OP Food in den vergangenen 21 Jahren einen Wertzuwachs von 580 Prozent, das entspricht einem durchschnittlichen Plus von 9,5 Prozent pro Jahr.Verpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an