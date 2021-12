Neue Ottonova-Tarife PKV-App zahlt jetzt auch für Chefarztbehandlung

Der Münchner Online-Versicherer Ottonova bietet ab sofort neue Tarife in der Krankenvollversicherung an. Der neue Tarif Business Class umfasst die Behandlung vom Chefarzt, eine Unterbringung im Zweibettzimmer und Leistungen für hochwertigen Zahnersatz. Den Versicherten wird außerdem der direkte Zugang zu Fachärzten ohne Überweisung ermöglicht.

Im Tarif First Class bietet Ottonova neben diesen Extras außerdem einen „Vorsorgebonus für präventive und kurative Gesundheitsleistungen“ an: Bis zu 360 Euro können sich die Kunden innerhalb von 36 Monaten beispielsweise für Gesundheits-Apps oder Anti-Stress-Trainings erstatten lassen.

Zielgruppe beider Tarife sind laut Bernhard Brühl, Vorstand und Aktuar bei Ottonova: „junge, digitale Versicherte, die höchste Ansprüche an ihre Krankenversicherung haben“. Bestandskunden ohne neue Gesundheitsprüfung in die Premium-Tarife wechseln. Alle Dienste bündelt Ottonova in seiner App, in der sämtliche Rechnungen gesammelt werden.