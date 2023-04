Zuletzt waren sich Notenbanker relativ einig, in welche Richtung sie die Leitzinsen anpassen. Das war jedoch nicht immer so, wie eine Analyse von Sebastian Dörr von der Anlagegesellschaft HQ Trust zeigt.

Der Kapitalmarktanalyst berechnet den Anteil der Zentralbanken in Ländern des MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI), die Leitzinsen in den vergangenen drei Monaten erhöht, gesenkt oder nicht verändert haben. Seine Untersuchung umfasst alle Leitzinsveränderungen seit dem Jahr 1970.

Quelle: HQ Trust

Seine Analyseergebnisse fasst Dörr so zusammen: