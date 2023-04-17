Zuletzt waren sich Notenbanker relativ einig, in welche Richtung sie die Leitzinsen anpassen. Das war jedoch nicht immer so, wie eine Analyse von Sebastian Dörr von der Anlagegesellschaft HQ Trust zeigt.

In den vergangenen Monaten waren sich Notenbanker weltweit relativ einig, in welche Richtung sie die Leitzinsen anpassen. Eine Analyse von Sebastian Dörr von der Investmentgesellschaft HQ Trust zeigt jedoch, dass das nicht immer so war.

Der Kapitalmarktanalyst berechnet den Anteil der Zentralbanken in Ländern des MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI), die Leitzinsen in den vergangenen drei Monaten erhöht, gesenkt oder nicht verändert haben. Seine Untersuchung umfasst alle Leitzinsveränderungen seit dem Jahr 1970.

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Quelle: HQ Trust

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Seine Analyseergebnisse fasst Dörr so zusammen: