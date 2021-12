Peter Becker wird Investment Director Capital Group erweitert europäisches Renten-Team

Peter Becker ist künftig bei Capital Group als Fixed Income Investment Director für Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren in Europa zuständig. In dieser Funktion soll er von London aus das Geschäft mit institutionellen Investoren und Finanzintermediären in ganz Europa unterstützen.

Becker bringt mehr als 22 Jahre Berufserfahrung in der Fondsbranche mit. Vor seinem Wechsel zu Capital Group arbeitete er bei Wellington Management International. Bei dem Fondsanbieter war er zuletzt als Managing Director des Fixed-Income-Produktmanagements tätig.

Bevor Becker 2009 zu Wellington wechselte, arbeitete er jeweils als Portfoliomanager von Rentenmarktprodukten bei den beiden Fondsanbietern Aberdeen Asset Management und HSBC Global Asset Management.