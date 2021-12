Anleihekäufe der Federal Reserve So groß ist der Einfluss der Notenbank in Übersee

Keine Frage: die USA brauchen viel, sehr viel Kapital, um das Haushaltsdefizit und die enormen fiskalpolitischen Programme zu finanzieren. Kein Wunder also, dass jede Menge US-Staatsanleihen emittiert werden müssen, so auch aktuell. Der Umfang allein in dieser Woche: rund 120 Milliarden US-Dollar. Vor knapp zwei Wochen stieß die Auktion einer US-Staatsanleihe mit einer Laufzeit von sieben Jahren im Gegenwert von rund 60 Milliarden Dollar auf so wenig Interesse, dass die Renditen der US-Staatsanleihen – insbesondere die mit längeren Laufzeiten - einen deutlichen Satz nach oben machten. Die Folgen für die US-Aktienmärkte – insbesondere für die Nasdaq – sind bekannt.

Sollte auch in dieser Woche das Interesse relativ gering ausfallen, bleibt nur eine Hoffnung für Anleger in US-Aktien: die US-Zentralbank Federal Reserve (Fed) müsste im großen Umfang als Käufer auftreten. Ansonsten dürften die US-Aktienmärkte – allen voran die Wachstumswerte – wieder ordentlich leiden.

Blickt man auf der Zeitachse nur lang genug zurück, erkennt man, dass in früheren Zeiten ausländische Investoren, Investmentfonds, Pensionskassen, Versicherungen und Banken überwiegend die Käufer von US-Staatsanleihen waren. Längst ist inzwischen jedoch die US-Notenbank der mit Abstand größte Käufer von US-Staatsanleihen. Allein im Februar kaufte die Fed US-Staatsanleihen im Wert von 180 Milliarden Dollar auf, und lag damit deutlich über den geplanten „regulären“ 120 Milliarden Dollar monatlich – und trotzdem stiegen die Renditen der US-Staatsanleihen.

Das Verhalten der Fed in dieser Woche wird also letztendlich darüber entscheiden, ob es zum Beispiel für viele Wachstumswerte an den US-Aktienbörsen weiter südwärts geht. Und nicht zuletzt am Verhalten der Fed werden wir in dieser Woche ablesen können, ob sie die Notwendigkeit sieht, den Anstieg der Renditen von länger laufenden US-Staatsanleihen zu bremsen oder einstweilen zuschaut, wie Renditen weiter steigen.