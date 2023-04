Liechtensteiner Fondsperle Sonnenschein trotz Börsensturm

Mischfonds streuen in der Regel breit über Aktien und Anleihen und gewichten diese je nach Marktlage mehr oder weniger flexibel. Im vergangenen Jahr hatten sie allerdings das Nachsehen. Aktien und Anleihen fielen im Gleichschritt und brachten die meisten flexiblen Mischfonds an ihre Grenzen. Im Schnitt verloren sie 12 Prozent an Wert.

Einer der wenigen Fonds, die sich dem Abwärtssog entziehen konnten, war der Incrementum All Seasons Fund. Er erzielte im Jahr 2022 ein Plus von 37 Prozent und ließ damit die Konkurrenz weit hinter sich. „Ich glaube, ein wesentlicher Unterschied ist unsere benchmarkfreie, auf Absolute Return ausgerichtete, aktive Anlagestrategie“, sagt Hans Schiefen, der den Fonds gemeinsam mit Christian Schärer verwaltet. In fast drei Jahrzehnten als Privatbankier habe er eng mit Anlegern zusammengearbeitet, erzählt er. Dabei sei es immer darum gegangen, das Vermögen der Kunden bestmöglich durch den Börsenzyklus zu steuern. Daraus habe sich die Anlagestrategie entwickelt.

Diese beginnt mit einer Makroanalyse, in deren Mittelpunkt die Bestimmung der Anlageklassen und deren Gewichtung im Portfolio sowie die Festlegung akzeptabler Währungsrisiken stehen. Anschließend wird eine Auswahl von Anlagethemen getroffen, wobei innerhalb der Anlageklassen fundamental unterstützten Themen der Vorzug gegeben wird. Danach erfolgt die individuelle Auswahl der Anlagen nach dem Bottom-up-Ansatz.

Als Anlageuniversum stehen alle Ucits-konformen Anlageinstrumente zur Verfügung. Damit ist eine sehr hohe Flexibilität gegeben. Regionale Beschränkungen bestehen nicht. Der Einsatz von Derivaten zur Absicherung von Währungspositionen und Aktienanlagen ist ausdrücklich erlaubt. Zusätzlich wird eine Optionsstrategie zur Vereinnahmung von Prämien eingesetzt. Physisch hinterlegte ETCs auf Gold und Silber runden das Portfolio ab. „Aktuell sind wir mit rund zwei Dritteln des Fondsvermögens in Aktien investiert, wovon rund ein Viertel über Index-Futures abgesichert ist“, erläutert Schiefen und bringt seine Skepsis gegenüber der allgemeinen Bewertung der Aktienmärkte zum Ausdruck. Als Anlagethema favorisiert er Energie, wo er für die Zukunft einen deutlichen Anstieg der Öl-, Gas- und Uranpreise erwartet.

Neuere Themen sind Japan und Value-Aktien aus Schwellenländern aufgrund ihrer niedrigen Bewertungen. Jüngst hat sich der Bereich Schifffahrt sehr gut entwickelt. „Es ist uns gelungen, den Zyklus verschiedener Subsektoren, insbesondere Schüttgut und Tanker, richtig einzuschätzen“, betont Schiefen. Auch Energie war ein lohnendes Anlagethema, mit einer Vervielfachung der Aktienkurse von Antero Resources oder auch Valaris.

Die Entwicklung der Edelmetallproduzenten war enttäuschend, da sie sowohl unter der Konsolidierung der Edelmetallpreise als auch unter einem deutlich gestiegenen Kostendruck litten. „Wir gehen weiter von einem nachhaltig inflationären Umfeld aus, weshalb wir Substanzaktien und inflationssensitive Anlagen bevorzugen“, so Schiefen. Angesichts einer weiter negativen Realverzinsung bleiben Anleihen hingegen bis auf weiteres untergewichtet.