Notenbanken, inverse Zinsstruktur, Anlagechancen Investieren, wenn die Märkte schwanken

Stephen Dover

Die Entschlossenheit, mit der die Zentralbanken die Inflation bekämpfen, hat zu einer erhöhten Volatilität an den Kapitalmärkten geführt. Dies illustriert sehr gut die Zinsstrukturkurve der US-Staatsanleihen. Ihre inverse Struktur deutet auf eine erhebliche Unsicherheit hinsichtlich der Aussichten für Inflation, Wachstum und eine mögliche Rezession in den USA hin. Obwohl die US-Notenbank Fed klar erklärt hat, dass sie nicht mit einer Zinssenkung im Laufe dieses Jahres rechnet, ist der Markt ganz anderer Meinung und rechnet mit einer deutlichen Lockerung der Fed-Politik bis Januar 2024.

Wissen die Marktteilnehmer besser als die Zentralbanken, was passieren wird? Nein, ganz im Gegenteil. Die Unsicherheit der Anleger spiegelt sich in der hohen Volatilität der Zinssätze in der ersten Hälfte des Jahres 2023 wider.

Spannungen im Bankensektor

Zu diesen so genannten bekannten Unbekannten kommen die jüngsten Spannungen im Bankensektor hinzu, die ihrerseits zu einem großen Teil auf rasch steigende Zinssätze zurückzuführen sind. Ein weiterer Hinweis darauf, dass viel passieren kann, wenn die Zentralbanken Geldpolitik betreiben.

Diesmal wird Situation durch die Misere der Geschäftsbanken noch verschlimmert. Zum Teil drohen ihnen große Verluste aus ihren Beständen an US-Staatsanleihen (z. B. der Silicon Valley Bank), weil die Aufsichtsbehörden von den Banken seit Jahren verlangen, dass sie liquide und sicher bleiben.

Die unbeabsichtigten Folgen: Anleger sehen sich mit geldpolitischer Unsicherheit, finanzieller Fragilität und schwer vorhersehbaren Ergebnissen für Wachstum und Gewinne konfrontiert. Aber die Lösung ist nicht Verzweiflung. Vielmehr besteht die angemessene Reaktion unserer Ansicht nach darin, die vorhandene Situation zu nutzen. Es locken höhere Renditen bei festverzinslichen Wertpapieren mit kürzeren Laufzeiten und wer diesen Ansatz durch eine umsichtige Allokation in riskantere Assets ergänzt, kann die vorhandene Volatilität als Chancen sehen.

Eine (fast) einmalige Gelegenheit

Zunächst stellen wir fest, dass den Anlegern zum ersten Mal seit 15 Jahren eine Rendite von 5 Prozent auf bargeldnahe Instrumente wie Geldmarktfonds geboten wird. Wir glauben, dass sie diese Rendite mit geringem Risiko steigern können, indem sie in hochwertige Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von weniger als zwei Jahren investieren. Diese Renditen übertreffen bei weitem die Zinssätze für Bankeinlagen, die zudem auf eine gesetzlich abgesicherte Obergrenze von 250.000 US-Dollar beschränkt bleiben.

Geldmarktfonds und hochwertige Anleihen mit kurzer Laufzeit mögen vielen Anlegern uninspiriert erscheinen. Aber es gibt Zeiten, in denen sie sinnvoll sind. Das gilt vor allem dann, wenn die Volatilität hoch ist, Unsicherheit herrscht und fundamentale Risiken (z. B. eine Rezession) Anleihe- und Aktienmärkte bedrohen.

Was Anleger jetzt tun sollten

Das bedeutet jedoch nicht, dass Portfolios zu 100 Prozent in Instrumenten mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr geparkt sein sollten. Das könnte nicht nur steuerlich ineffizient sein, sondern geht auch an unserem zweiten Kernpunkt vorbei.

Durch das Halten eines größeren Anteils an hochliquiden Zinspapieren können die Anleger bei sich bietenden Gelegenheiten schnell handeln. Hohe Volatilität und Marktverwerfungen, die historisch gesehen wahrscheinlich sind, wenn die Fed und andere Zentralbanken die Geldpolitik aggressiv straffen, schaffen attraktivere Einstiegspunkte für Aktien, Staatsanleihen und Unternehmenskredite. Wenn diese Vermögenswerte mit Abschlägen gekauft werden, bieten sie den Anlegern in der Regel überdurchschnittliche Renditen.

Durch die Aufstockung der Bestände an (fast) risikolosen Vermögenswerten sind die Anleger heute außerdem besser in der Lage, selektiv Risiken einzugehen.

Was meinen wir mit selektiv? Denken Sie an die Herausforderungen beim Kauf von Staatsanleihen. Das Eingehen eines Duration-Risikos bei einer inversen Renditekurve (wie es derzeit der Fall ist, siehe Grafik) erfordert ein hohes Maß an Vertrauen, dass die Inflation rasch auf das Ziel der Fed zurückgehen wird oder dass eine erhebliche Rezession in den USA bevorsteht. Das liegt daran, dass Anleihen mit längeren Laufzeiten Renditen bieten, die bis zu 170 Basispunkte unter denen kürzerer Staatsanleihen liegen. Das bedeutet, dass die Gesamtrendite von Anleihen mit langen Laufzeiten niedriger sein wird, wenn die Renditen nicht weiter fallen. Das ist ein hohes Risiko im Verhältnis zu den potenziellen Gewinnen.

Grafik: Die Zinsstrukturkurve von US-Staatsanleihen

Quelle: Bloomberg

Wie bereits erwähnt, scheint auf den Rentenmärkten eine Neigung zu kurzfristigeren (1-2 Jahre) Körben von Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit durchschnittlichen Renditen von über 5 Prozent sinnvoll. Auf diese Weise können Anleger angesichts schwacher Erträge (Investment-Grade-Unternehmen werden seltener herabgestuft) stetige Erträge erzielen, ohne ein unattraktives Duration-Risiko einzugehen.

Betrachtet man hochverzinsliche Unternehmensanleihen im Vergleich zu anderen festverzinslichen Anlagemöglichkeiten, so scheint das Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag angesichts des Gegenwinds, dem die Unternehmensgewinne und Cashflows ausgesetzt sind, problematisch zu sein. Ein großer Teil des Hochzinsuniversums hat jedoch an Kreditqualität gewonnen. Wir sind der Meinung, dass dies ein vernünftiges Argument für den Tausch von Aktien gegen ausgewählte Hochzinsanleihen ist, die ein geringeres Ausfallrisiko aufweisen als die Anlageklasse im Allgemeinen. Dies bietet den Schutz der derzeit hohen Renditen bei kürzerer Laufzeit (im Durchschnitt etwa 8,6 Prozent) und gleichzeitig die Möglichkeit, bei einer Verbesserung der Fundamentaldaten der Unternehmen nach oben zu tendieren.

Auch die Diversifizierung über Fonds ist ein Vorteil. In ähnlicher Weise bevorzugen wir Schuldtitel aus Schwellenländern in lokaler Währung. Sie dürften vom stärkeren chinesischen Wachstum in diesem Jahr profitieren (viele Schwellenländer sind Exporteure nach China) sowie von einer wahrscheinlichen Abschwächung des US-Dollars, sobald die Fed ihren Straffungszyklus abgeschlossen hat.

Die Strategie auf einen Blick

Wir fassen unsere Argumente wie folgt zusammen. Aufgrund der aggressiven Straffung der Geldpolitik sind wir der Meinung, dass die US-Notenbank Investitionen in Geldmarktpapiere und festverzinslichen Wertpapieren mit kürzerer Laufzeit attraktiv gemacht hat. Auf der anderen Seite sind so Bedingungen entstanden, unter denen Aktien und Anleihen mit längerer Laufzeit unserer Meinung nach unattraktiv sind. Wir sind der Meinung, dass Anleger das Angebot der Fed annehmen und ihr Engagement in den übrigen Bereichen begrenzen sollten.

Aber das ist noch nicht alles. Indem sie sich in sichere, attraktive Renditepositionen am vorderen Ende der Renditekurve begeben, können Anleger auch darauf vorbereitet sein, sich bietende Gelegenheiten zu ergreifen.

Auch die Erholung der chinesischen Wirtschaft und ein wahrscheinlicher Höchststand des US-Dollars bieten Anlegern Chancen durch maßvolle Allokationen in Lokalwährungsanleihen der Schwellenländer.

Die Fed ist nach wie vor der Strohhalm, der das Getränk umrührt. Wenn sie so kräftig rührt, passiert etwas. Die Anleger sollten dies zur Kenntnis nehmen, die sich bietenden sichereren Renditen nutzen und bereit sein, mehr Risiko einzugehen, wenn sich eine Gelegenheit ergibt. Dies ist nur eine Phase, aber eine Phase, die man gut managen sollte.

