BVI-Absatzstatistik Deutsche Anleger setzen auf Europa-Aktienfonds

Die positiven Aussichten für Europas Aktienmärkte haben auch in Deutschland die Nachfrage nach entsprechenden Fonds angekurbelt. Das zeigt eine Analyse der Absatzzahlen im Januar. Dem deutschen Fondsverbands BVI zufolge profitiert ein Anbieter ganz besonders von diesem Trend im Fondsvertrieb.

Aktienfonds, die ausschließlich in Unternehmen aus dem gesamten Europa beziehungsweise Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion investieren, liegen bei deutschen Anlegern derzeit vorn. In Relation zu ihrem gemeinsamen Netto-Fondsvermögen (321,9 Millionen Euro) sammelten im Januar die Aktienfonds, die nur in Small und Mid Caps aus den Euro-Ländern investieren, besonders viel Geld ein (51,3 Millionen Euro).

In absoluten Zahlen dominieren die Fondskategorien „Aktien Europa“ und „Aktien Euro-Länder“ die jüngste BVI-Statistik, in der das Netto-Mittelaufkommen der deutschen Fondsbranche nach Anlageklassen und Anbietern gegliedert ist. Demnach verzeichneten zwei börsengehandelte Indexfonds des US-Vermögensverwalters Blackrock, die marktbreit auf diese Anlageregionen setzen, im Januar die höchsten Zuflüsse:

Der Exchange Traded Fund (ETF) Ishares Stoxx Europe 600 (ISIN: DE0002635307) kommt im Berichtsmonat auf das höchste Netto-Mittelaufkommen (1.090 Millionen Euro), der zum Stichtag 31. Januar ein Netto-Fondsvermögen von rund 8 Milliarden Euro verwaltete. Unter der Milliardengrenze liegt hingegen der aktuelle Nettozufluss des Ishares Euro Stoxx 50 (ISIN: DE0005933956), in dem mehr als 9,9 Milliarden Euro verwaltet werden.