China-Experte im Interview „Aktien von Starpower, Hundsun und Tigermed sind spannend“

DAS INVESTMENT: Herr Yeo, China wurde von der Covid-Krise schwer getroffen. Wie steht das Land nach Ende des Lockdowns da?



Nicholas Yeo: Bei der Politbüro-Sitzung Ende April hat die Regierung anerkannt, dass sie die Wirtschaft unterstützen muss. In den kommenden Monaten setzen sich Politiker wahrscheinlich vermehrt für die Konjunktur ein – verbunden mit reichlich Liquidität im Finanzsystem. Mobilitätsindikatoren der Chinesen spiegeln bereits eine Rückkehr auf die Niveaus vor der Covid-Krise wider. Vieles spricht für einen anhaltenden Konjunkturaufschwung auf dem chinesischen Festland, der die Verbrauchernachfrage und die Gewinnaussichten inländischer Unternehmen stützt.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Worauf basiert Chinas Wachstum?



Yeo: Grund für die raschen Fortschritte der chinesischen Wirtschaft sind Reformen, die Öffnung des Landes und die stärkere Einbindung in die Weltwirtschaft. Die Zentralregierung in Peking treibt ihre wirtschaftliche Agenda voran. Aktuell liegt der Fokus auf der Industrie, der Produktion und dem Konsum im Inland. Der Wohlstand der Bevölkerung soll durch wachstumsfördernde Politik steigen. Staatliche Maßnahmen müssen in China aber mit der Förderung des Unternehmertums und des Privatsektors in Einklang gebracht werden. Kleine und mittelgroße Unternehmen müssen schließlich auch wachsen, um eine nachhaltige Basis für das strukturelle Wachstum und die Wirtschaft zu bilden. Die Regierung unternimmt bereits Anstrengungen in dieser Richtung und fördert das Gesundheitswesen, die Halbleiterindustrie, die Landwirtschaft und grüne Technologien. Durch die Maßnahmen soll die Selbstversorgung und Ernährungssicherheit im Land gewährleistet werden.

Top-5-Investments im Aberdeen Standard China A Share Sustainable Equity (ISIN: LU1146622755 )*:

Kweichow Moutai (8,3 Prozent)

Contemporary Amperex Technology (4,9 Prozent)

China Merchants Bank (4,7 Prozent)

China Tourism Group Duty Free (4,5 Prozent)

Ping An Insurance Group (4,1 Prozent)

Welche Sektoren sind im Reich der Mitte vielversprechend?

Yeo: In nächster Zeit treiben fünf Themen die chinesische Wirtschaft an: Gehobener Konsum, Wohlstand, Digitalisierung, grüne Technologie und Gesundheit. Das steigende Wohlstandsniveau kurbelt die Nachfrage nach hochwertigen Gütern und Dienstleistungen an und bringt Wachstumsraten bei Konsumkrediten, Investment-Dienstleistungen und Versicherungen mit sich. Die Digitalisierung macht Cybersicherheit, Clouds, Software und intelligente Haustechnik relevant. Erneuerbare Energien, Batterien, Elektrofahrzeuge und die entsprechende Infrastruktur bieten großes Potenzial. Der Gesundheitsbereich wird vom demografischen Wandel und rasch steigenden Einkommen gestützt.



Welche Aktien sind derzeit interessant?

Yeo: Aktuell sind zum Beispiel Wertpapiere des Halbleiterherstellers Starpower spannend. Starpower ist Chinas wichtigster Hersteller von Bipolartransistoren mit isoliertem Gate. Dabei handelt es sich um Halbleiter-Schaltvorrichtungen, die in zahlreichen elektronischen Geräten für schnelles Schalten mit hohem Wirkungsgrad eingesetzt werden. Zu den Einsatzgebieten gehören unter anderem Elektrofahrzeuge, Solarwechselrichter, Windkraftanlagen und Haushaltsgeräte. Wenn die Nachfrage nach diesen Produkten steigt, kann Starpower Marktanteile gewinnen. Das Unternehmen stellt eigene Mikrochips her, anstatt sich auf internationale Zulieferer zu verlassen. Diese Selbstversorgung entspricht dem Bestreben der chinesischen Regierung, wichtige Technologien selbst zu entwickeln.

Wertpapiere von Hundsun sind ebenfalls interessant. Der landesweit größte Drittanbieter von IT-Lösungen für Finanzunternehmen bietet Portfoliomanagement- und Handelssysteme an. Innerhalb Chinas hält er bereits einen Marktanteil von 49 Prozent bei Wertpapiermaklern, 83 Prozent bei Investmentfondsmanagern und satten 92 Prozent bei Versicherungsgruppen. Zu den zukunftsweisenden Projekten von Hundsun gehören Data-Intelligence-Dienste, gemeinsame Forschungs- und Entwicklungslabore mit Finanzinstituten und Abonnement-Zahlungsmodelle.

Welchen Titel aus der Gesundheitsbranche finden Sie besonders spannend?

Yeo: Im Gesundheitssektor sind Titel von Tigermed interessant. Das Forschungsunternehmen führt klinische Studien für die biopharmazeutische und medizintechnische Industrie durch. Tigermed erbringt schon lange qualitativ hochwertige Dienstleistungen und hat viele erfahrene Mitarbeiter. Das sorgt für eine hohe Kundenbindung. Zugute kommen dürften dem Unternehmen auch steigende Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Das Gesundheitssystem des Reichs der Mitte ist riesig. Die chinesische Gesundheits- und Familienplanungskommission will den Gesundheitssektor bis zum Jahr 2030 auf rund 2,4 Billionen US-Dollar ausbauen.

Von welchen Wertpapieren lassen Sie derzeit lieber die Finger?



Yeo: Wir meiden Energie- und Versorgungsunternehmen, weil sie Qualitätsprobleme haben und die Gefahr besteht, dass staatliche Interessen über unternehmerische Überlegungen gestellt werden.

*Quelle: Abrdn; Stand: 30. April 2023