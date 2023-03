Vladislav Krivenkov Klassische Unternehmensanleihen erleben Renaissance

Vladislav Krivenkov

Das Jahr 2022 wird als Jahr der Disruptionen in die Geschichte eingehen. Nach mehr als 30 Jahren immer weiter fallender Zinsen kommt es zu einem Wendepunkt in der Zinsentwicklung. Die Marktzinsen steigen wieder, und sie steigen kräftig. Das hat auch zu einem Paradigmenwechsel in der Geldanlage geführt: Die klassische Unternehmensanleihe bekommt wieder einen festen Platz in der Asset Allocation.

In Zeiten der „Politik des billigen Geldes“ war diese Asset-Klasse eher unbeliebt. Asset-Manager und Family Offices machten in ihrer Investment-Entscheidung eher einen Bogen um Anleihen und wanderten stattdessen in illiquide Asset-Klassen ab. Doch das Bild ändert sich nun: Anleihefonds verzeichnen seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres wieder kräftige Zuflüsse – denn die Zeit der politisch abgeschafften Zinsen ist vorbei.

Unternehmensanleihen erfordern doppelt so hohe Verzinsung wie 2020

Dass die Einstandsrenditen bei Unternehmensanleihen so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr sind, hat einen einfachen Grund. Unternehmen spüren die neue Geldpolitik der Europäischen Zentralbank vor allem auf der Kostenseite ihrer Gewinn- und Verlustrechnung. Das sind deutliche Auswirkungen auf die Realwirtschaft, weil die Kreditaufnahme teurer wird. Auch Unternehmen mit guter Kreditwürdigkeit wie Siemens oder BMW müssen ihre Unternehmensanleihen doppelt so stark verzinsen wie zum Höhepunkt des Corona-Crashs in 2020 – obwohl sich die zugrundeliegenden Geschäftsmodelle der allermeisten Unternehmen nicht verschlechtert haben.

Konkret bedeutet das: Eine am 8. September 2022 ausgegebene gleichrangige Anleihe der Siemens AG (ISIN: XS2526839258) mit einem Nominalbetrag von 500 Millionen Euro hat einen Kupon von 2,5 Prozent mit einer fünfjährigen Laufzeit. Die gleiche gleichrangige fünfjährige Anleihe der Siemens AG mit Datum vom 5. September 2019 hat einen Kupon von null Prozent.

Klassische Unternehmensanleihen – darum jetzt investieren

Das bedeutet: Die aktuellen Einstandsrenditen bei europäischen Unternehmensanleihen können sich sehen lassen! Sie haben einen kräftigen Renditesprung hingelegt und liegen laut Bloomberg derzeit bei 4,1 Prozent bis zur Rückzahlung. Das ist so mehr als viermal so viel wie der Durchschnitt der Jahre 2014 bis 2022. Mitte Juli 2021 lag die Einstandsrendite übrigens bei 0,2 Prozent, also bei einem Zwanzigstel des derzeitigen Niveaus. Unternehmensanleihen haben also innerhalb von kurzer Zeit deutlich an Attraktivität gewonnen. Sie sind so attraktiv wie seit einer Dekade nicht mehr. Das Besondere an dieser neuen Konstellation ist, dass der Markt diese interessanten Einstandsrenditen gerade auch (wieder) bei Investment-Grade-Bonds findet. Anleger müssen nicht auf risikoreichere Hochzinsanleihen setzen, um attraktive Bond-Renditen zu vereinnahmen.

Mit dem neuen Marktzinsumfeld bessert sich auch das Risiko-Ertrags-Verhältnis von Unternehmensanleihen. Ein höherer Ertrag setzt normalerweise ein höheres Risiko voraus. Bei Anleihen entstehen die Erträge bekanntlich in Form von laufenden Kuponauszahlungen und Kursgewinnen, während die Risiken auf Kurs-, Kredit-, Währungs- und Liquiditäts- und Kündigungsseite liegen.

Siemens: Risiko-Ertrags-Verhältnis der Anleihe besser als die der Aktie

Durch die neue Situation überwiegen wieder die Chancen im Investment-Grade-Bereich, wie das Beispiel Siemens zeigt. Die Aktie der Siemens AG hat beispielsweise in den vergangenen zehn Jahren eine annualisierte Rendite von rund 5,6 Prozent jährlich erwirtschaftet. Demgegenüber stand jedoch eine annualisierte Volatilität von rund 25 Prozent. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass jeder Prozentpunkt annualisierter Performance mit einer Volatilität von rund 4,5 Prozent „erkauft“ worden ist.

Dieses Verhältnis ist auf Anleiheseite deutlich besser: Hier findet sich unter anderem die am 8. September 2022 aufgelegte Euro-Anleihe mit Fälligkeit in 2033 (ISIN: XS2526839506), welche aktuell mit einer Rendite von rund 3,5 Prozent pro Jahr handelt (Kupon: drei Prozent). Eine finanzmathematische Modellierung zeigt eine erwartete annualisierte Volatilität der Anleihe bis zu ihrer Fälligkeit von rund vier Prozent. Im Vergleich zur Aktie ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis bei der Anleihe der Siemens AG deutlich besser: Hier steht jedem Prozentpunkt Rendite kaum mehr als 1,10 Prozent Volatilität gegenüber. Auf Basis dieser exemplarischen Betrachtung stellt sich die Frage, ob ein risikoorientierter Anleger mit der Siemens-Anleihe für die nächsten zehn Jahre nicht besser aufgestellt wäre als mit einem Aktien-Investment.

Für die Asset Allocation risikoorientierter Anleger bedeutet der eingeleitete Paradigmenwechsel in der Zinspolitik neue Chancen. Anleihen von Unternehmen mit guter Kreditwürdigkeit bieten aktuell eine attraktive Einstandsrendite in Kombination mit einer niedrigen Volatilität und damit einem besseren Risiko-Ertrags-Verhältnis als das von Beteiligungswertpapieren. Unternehmensanleihen eröffnen damit Optimierungspotentiale. Sie hebeln die Rede von „There is no alternative“ für Unternehmensaktien mehr und mehr aus.



Über den Autor:

Vladislav Krivenkov ist Portfoliomanager beim Fondsanbieter Nordix. DOrt ist er für den sicherheitsorientierten Anleihefonds mit täglicher Liquidität „Nordix Treasury plus“ (DE000A2DKRH6) verantwortlich.