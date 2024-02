Der Goldpreis hat in den zurückliegenden Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung vollzogen, die viele Marktbeobachter überrascht hat. Als der Preis von nicht mal fünf Jahren noch bei rund 1.200 US-Dollar pro Feinunze lag, schien die magische Grenze von 2.000 US-Dollar unerreichbar. Doch die Pandemie und die geldpolitischen Maßnahmen gaben dem Goldpreis Auftrieb und katapultierten ihn erstmals über diese Schwelle. Seither hat das Edelmetall diese Marke immer wieder überschritten.

Wie Zinssenkungserwartungen den Goldpreis beeinflussen

Die zunehmende Überzeugung an den Finanzmärkten, dass die US-Notenbank die Zinsen nicht weiter erhöhen, sondern eher senken wird, könnte sich künftig positiv auf den Goldpreis auswirken. Das Edelmetall leidet unter hohen Zinsen, da es im Gegensatz zu Anleihen keine Zinsen abwirft. Ein Ende der Zinserhöhungen und erst recht mögliche Zinssenkungen haben daher das Potenzial, den Goldpreis in die Höhe zu treiben.

Anleger, die von dieser Entwicklung profitieren wollen, haben grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Sie können direkt in Gold investieren, sei es in Form von Barren, Münzen oder Exchange Traded Commodities (ETCs), die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind. Alternativ können sie in Goldminenaktien investieren, die den Vorteil haben, dass die Unternehmen Dividenden ausschütten. Im Gegensatz zum reinen Goldbesitz erwirtschaften die Aktien somit regelmäßige Erträge. Zudem ermöglichen Goldminenaktien grundsätzlich ein gehebeltes Engagement in dem Edelmetall.

Gold oder Goldminenaktien: Welche Investition ist die richtige Wahl?

Problematisch für Anleger ist jedoch, dass die Minenaktien derzeit alles andere als stark sind. Und das, obwohl die Bilanzen sauber sind, keine teuren Übernahmen anstehen und die Projektplanung nicht mehr auf einem utopischen Goldpreis basiert. „Minenaktien führen weiterhin ein Schattendasein, aber auch hier ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich die historisch einmalig niedrigen Bewertungen angleichen“, kommentiert Tobias Tretter, Goldexperte bei Commodity Capital.

Für Anleger stellt sich die Frage, ob sie in Goldminenaktien oder in physisches Gold investieren sollen. Laut Martin Siegel, Fondsmanager bei Stabilitas, eignet sich physisches Gold eher für passive Anleger mit einem sehr langfristigen Zeithorizont. Einige Minenaktien böten jedoch mittelfristig Wachstumschancen, sofern der Anleger die Unternehmen sorgfältig auswählt und sich im richtigen Moment auch wieder von ihnen trennt.

Gold, Silber und Minen: Die Strategie des Incrementum Active Gold Fund

Der neue Incrementum Active Gold Fund bietet Anlegern ein breit gefächertes Engagement in Gold, Silber und Goldminen und unterscheidet sich damit von traditionellen Ansätzen im Edelmetallbereich. Anleger müssen sich nicht mehr zwischen physischem Investment oder Aktien entscheiden und den richtigen Kaufzeitpunkt abpassen. Laut Ronald-Peter Stöferle, Fondsmanager des Fonds, sind Minenaktien kein klassisches Buy-and-Hold-Investment, daher nutzt der Fonds das proprietäre Incrementum Active Aurum Signal, um von Aufwärtsbewegungen zu profitieren und gleichzeitig die Abwärtsbewegungen zu kontrollieren.

Die Portfoliokonstruktion umfasst verschiedene Bausteine wie Minenaktien, Optionsscheine, Optionen, Unternehmensanleihen, Metallkonten sowie Cash und Geldmarktinstrumente. Die Gewichtung der Vermögenswerte wird durch eine aktive Betasteuerung mit Unterstützung des Incrementum Active Aurum Signals je nach Marktlage angepasst und berücksichtigt Indikatoren wie Momentum, Sentiment und makroökonomische Rahmenbedingungen. Je nach Markteinschätzung und unter Berücksichtigung langfristiger Marktzyklen sowie kurzfristiger Volatilitäten und Trends wird der Fonds offensiv oder defensiv positioniert.

Mögliche Portfolioallokation:

Incrementum Active Gold Fund: Portfolioallokation © Incrementum AG

„Unser innovativer Ansatz ist darauf ausgerichtet, die Performance von Gold zu schlagen sowie eine attraktivere, risikoadjustierte Performance als ein reiner Goldminenaktienfonds zu bieten“, erläutert Mark Valek, der den Fonds gemeinsam mit Stöferle managt.

Der Incrementum Active Gold Fund wurde am 15. Februar 2024 aufgelegt und ist in einer Tranche für private und professionelle Anleger erhältlich und täglich liquide. Interessenten für das Angebot der Liechtensteiner Fondsboutique können zudem bis Ende Juni 2024 Anteile der kostengünstigen Seed-Klasse zeichnen und von den dauerhaft günstigen Konditionen profitieren: Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt hier 0,5 Prozent und die Performance Fee entfällt.