Neuer Gesetzesentwurf Bundesregierung will Steuerzahler um 3,16 Milliarden Euro entlasten

Ein neuer Entwurf zum Jahressteuergesetzes 2022 soll für Entlastungen in Höhe von 3,16 Milliarden Euro sorgen. Dafür werden unter anderem einige Pausch- und Freibeträgen angehoben.

Mutter und Tochter beim Einkaufen: Auch Eltern, die Kinder in der Berufsausbildung haben, sollen steuerlich entlastet werden.

Mit dem Entwurf zum Jahressteuergesetz 2022 (20/3879), möchte die Bundesregierung einige Steuerrechtsänderungen auf den Weg bringen. Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören die Schaffung eines direkten Auszahlungsweges für öffentliche Leistungen unter Nutzung der steuerlichen Identifikationsnummer sowie die Erhöhung von Pausch- und Freibeträgen.

Durch die Nutzung der steuerlichen Identifikationsnummer soll die Auszahlung bestimmter Leistungen des Bundes wie beispielsweise Nothilfen oder Klimagelder erleichtert werden. Mit der Erhöhung von Pausch- und Freibeträgen möchte die Regierung Steuerzahler im kommenden Jahr um 3,16 Milliarden Euro und bis 2026 um rund 6,9 Milliarden Euro entlasten.

Das sieht der Entwurf zum Jahressteuergesetzes 2022 im Einzelnen vor: