Meistgelesen 2017 10 Praxis-Tipps für Berater

Der Oldenburger Vermögensverwalter Loys hat ein Renditedreieck entworfen, an dem sich die Anlageergebnisse aus Sparplänes auf den deutschen Leitindex ablesen lassen. | Foto: Loys AG

Praktische Erklärhilfe für Berater: Der Oldenburger Vermögensverwalter Loys hat in Anlehnung an das bekannte Dax-Renditedreieck ein Dax-Sparplandreieck gebastelt. Wer per Sparplan investiert, minimiert das Risiko, beim Einstieg eine ungünstige Börsenphase zu erwischen, lautet die Botschaft >>