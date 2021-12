Alberto del Pozo Neuer Geschäftsführer bei Mypension Altersvorsorge

Das 2016 in Frankfurt gegründete Insurtech Mypension offeriert eine Fondspolice des Lebensversicherers Mylife zum Direktabschluss per Smartphone, Tablet oder Laptop, die über den Einsatz von Exchange Traded Funds (ETFs) relativ kostengünstig ist. Mit einem neuen Co-Chef will das Unternehmen wachsen.