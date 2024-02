Die Ratingagentur Scope stellt Fonds im monatlichen Turnus auf den Prüfstand. Für das Februar-Update wurde die Qualität von rund 7.000 in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds bewertet. Im vergangenen Monat gab es deutlich mehr Ab- als Aufsteiger. 266 Fonds konnten ihr Rating verbessern. 345 Fonds verschlechterten sich. 57 Produkte wurden erstmals bewertet, 24 der aktiven Fonds erhielten auf Anhieb eine Top-Bewertung.

Nach B-Rating im Dezember: DWS ESG Akkumula wieder mit Bestnote

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

DWS-Manager Andre Köttner ist mit dem DWS ESG Akkumula weiter auf Erfolgskurs. Nachdem der globale Aktienfonds im Dezember auf ein ebenfalls gutes B-Rating abgerutscht war, trägt er nun wieder das Top-Rating A. Köttner ist seit Februar 2013 bei der DWS und verantwortet neben dem DWS ESG Akkumula den gleichfalls mit A ausgezeichneten DWS Vermögensbildungsfonds I.

Mit fast 63 Jahren gehört das knapp neun Milliarden Euro schwere Schwergewicht zu den ältesten Fonds in Deutschland. Der Fonds wurde im Juli 1961 aufgelegt. Köttner setzt auf Standardwerte und achtet auf eine Mischung aus substanzstarken und wachstumsorientierten Titeln. Die Aktienauswahl erfolgt ausschließlich nach fundamentalen Kriterien. Er bevorzugt Unternehmen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell, da der Aktienkurs seiner Meinung nach langfristig dem Erfolg eines Unternehmens folgt. Darüber hinaus stehen Kennzahlen wie Kapitalrendite und Cashflow im Mittelpunkt seiner Analysen. Zu den Top-Positionen des DWS ESG Akkumula zählen derzeit Alphabet, Microsoft und Taiwan Semiconductor.

Die Rendite des Fonds liege über alle betrachteten Zeiträume deutlich über dem Durchschnitt der Peergroup, begründet Scope die Top-Bewertung. Über zwölf Monate legte der Fonds um 21,22 Prozent zu, während der Vergleichssektor nur 13,67 Prozent erreichte. Über fünf Jahre stieg der Fondspreis um 73,56 Prozent, während der Sektor nur 48,22 Prozent schaffte. Auch die mittel- und langfristigen Risikokennzahlen seien besser als die der Vergleichsgruppe, so Scope abschließend.

JPM US Select Equity Plus: Erfolgreicher Long/Short Ansatz

Vor einem halben Jahr schien die Bestnote noch unerreichbar, doch der JPM US Select Equity Plus hat kontinuierlich an Qualität gewonnen, arbeitete sich Schritt für Schritt an das A-Rating heran und wird nun mit der Bestnote ausgezeichnet. Seit 16 Jahren managt Susan Bao den US-Aktienfonds, seit sechs Jahren gemeinsam mit Steven Lee, berichtet Scope.

Der Fonds setzt nicht nur auf steigende Kurse, sondern nutzt auch Leerverkäufe, um von fallenden Kursen zu profitieren. Allerdings überwiegen die Long-Positionen die Short-Positionen im Verhältnis 5:1, sodass der Schwerpunkt eindeutig auf Engagements in denjenigen Titeln liegt, die als attraktiv eingestuft werden. Top-Picks des Manager-Duos sind aktuell Microsoft, Amazon, Apple und Nvidia.

Besonders überzeugend ist die Performance: In den vergangenen zehn Jahren erzielte der 2007 aufgelegte Fonds ein Plus von 292,93 Prozent, während die Peergroup im gleichen Zeitraum nur auf 249,92 Prozent kam. Über fünf Jahre liegt der Fonds mit einer Rendite von 118,59 Prozent mehr als 30 Prozentpunkte über der Vergleichsgruppe. In den vergangenen fünf Jahren mussten Anleger allerdings etwas höhere Schwankungen in Kauf nehmen.

Scope Rating Februar 2024: Die zehn größten Heraufstufungen im Überblick:

Erneuter Rückschlag für das Flaggschiff von Flossbach von Storch

Nachdem Scope bereits im November vergangenen Jahres die international vertriebene Variante „II“ von der Bestnote A auf die zweitbeste Note B herabgestuft hatte, folgt nun die Herabstufung der in Deutschland vertriebenen Originalversion des FvS Multiple Oportunities. In der Scope-Datenbank kommt die Deutschland-Variante auf 76 von 100 möglichen Punkten und liegt damit knapp unter dem A-Rating. Der flexible Mischfonds kam am 24. Oktober 2007 auf den Markt. Ende Januar waren 25.140 Milliarden Euro im ursprünglichen Original angelegt.

Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Varianten besteht darin, dass die in Deutschland vertriebene Anteilsklasse in physisches Gold investiert. Die internationale Variante bildet den Goldanteil über Derivate ab. Diese dürfen maximal zehn Prozent des Fondsvermögens ausmachen. Letzteres ist Voraussetzung dafür, dass der Fonds als europäischer Ucits-Publikumsfonds zugelassen und damit international vertrieben werden kann.

Der Fonds investiert in Aktien, die zwischen 25 und 100 Prozent des Fondsvermögens ausmachen dürfen, sowie in Renten, Edelmetall, Wandelschuldverschreibungen und Barmittel. Die Zusammensetzung der beiden Varianten ist mit Ausnahme der Goldquote nahezu spiegelbildlich. Zu den Top-Positionen zählen derzeit Berkshire Hathaway, Reckitt Benckiser, Deutsche Börse und Adidas. Auf Jahressicht liegt der flexible Mischfonds mit 10,41 Prozent im Plus, über fünf Jahre sind es 27,54 Prozent. Die Entscheidung zur Herabstufung basiert laut Scope auf der leicht schlechteren Performance im Vergleich zu anderen Fonds seiner Kategorie. Zudem schnitt der Mischfonds unter Risikogesichtspunkten schlechter ab: Volatilität und maximaler Verlust lagen über den Durchschnittswerten seiner Vergleichsgruppe.

Verlust des Top-Ratings für den UBS Long Term Themes Equity Fund

Schlechte Nachrichten gibt es auch für das Managertrio Joe Elegante, Bruno Bertocci und Alix Foulonneau. Ihr Fonds UBS Equity Long Term Themes, der vor vier Monaten noch ein solides B-Rating hatte, ist mittlerweile auf ein C-Rating abgerutscht, wie Scope berichtet. Der globale Aktienfonds investiert weltweit in Unternehmen, die mit langfristigen Anlagethemen wie Bevölkerungswachstum, zunehmender Urbanisierung und Alterung der Bevölkerung in Verbindung stehen. Obwohl die langjährige Performance des Fonds beachtlich ist – seit Auflegung im Jahr 2013 liegt er mit einem Plus von 113 Prozent rund 25 Prozentpunkte über dem Vergleichssektor – war er in der jüngeren Vergangenheit weniger erfolgreich. Über drei Jahre und insbesondere über ein Jahr blieb die Rendite des Fonds hinter der Peergroup zurück. Gleichzeitig sind die Risikokennzahlen über ein, drei und fünf Jahre vergleichsweise schwach gegenüber der Vergleichsgruppe. Im Fonds dominieren US-Werte mit einem Anteil von 55 Prozent, vor Aktien aus Großbritannien (7,03 Prozent) und Frankreich (6,90 Prozent). Unter den Top-Holdings sind Danone, Astra Zeneca, die United Health Group und Equinor.

