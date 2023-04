Lebensversicherungen Nachfolge von Markus Drews: Digital-Expertin neue Europa-Chefin bei Canada Life

Susan Gibson wird Managing Director der Canada Life Assurance Europe. Die 49-Jährige folgt vorbehaltlich der Zustimmung der Central Bank of Ireland auf den derzeitigen Chef Markus Drews. Der 55-Jährige gehörte seit 2015 dem Board of Directors an und war seit drei Jahren Managing Director der Canada Life. „Nach Gibsons Einarbeitung wird Drews aus den operativen Diensten der Gesellschaft ausscheiden“, berichtet aktuell der älteste Lebensversicherer Kanadas, der seit inzwischen 23 Jahren auch in Deutschland tätig ist.

Gibson ist derzeit Digital-Chefin beim irischen Marktführer Irish Life, der wie Canada Life zur kanadischen Great-West Lifeco-Gruppe gehört. Bevor sie 2005 zu Irish Life kam, hatte sie mehrere Positionen in der irischen und internationalen Investmentbranche inne. „Ihre Expertise im Bereich innovative digitale Lösungen wird uns dabei helfen, Mehrwerte für Kunden und Geschäftspartner zu schaffen, um auch unseren Wachstumskurs im deutschen Maklermarkt voranzubringen”, sagt David Harney, Europa-Chef der Great-West Lifeco.

Wie im Februar berichtet, verlässt Drews die Europa-Gesellschaft mit Sitz in der irischen Hauptstadt Dublin, die auch für das Deutschland-Geschäft des internationalen Versicherungskonzerns zuständig ist. Er werde „auf eigenen Wunsch aus persönlichen Gründen und im besten Einvernehmen“ aus dem Vorstand ausscheiden, bleibe dem Unternehmen aber weiterhin als Berater verbunden. Drews war seit Mitte 2015 Hauptbevollmächtigter der Canada Life in Deutschland. Diese Position übernahm Magnus Baumhauer, nachdem Drews vor drei Jahren Vorstandschef der irischen Holding wurde.