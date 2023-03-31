Wie in alten Zeiten: Der Fonds professionell Kongress zog am 29. und 30. März mit einem ambitionierten Tagungsprogramm das Who’s Who der Fondsindustrie und Tausende von Fachbesuchern an.

Christopher Heusgen, Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz und ehemaliger außen- und sicherheitspolitischer Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel, im Gespräch mit dem renommierten Journalisten und Autoren Gabor Steingart: Der Fonds professionell Kongress 2023 zog mehrere Tausend Fachbesucher an.

Rund 5.500 vorab registrierte Fachbesucher waren erwartet worden und angesichts der vollen Gänge und Vortragsäle im Mannheimer Congress Center Rosengarten auch gekommen. Zum 21. Mal fand der Fonds professionell Kongress statt, erstmals im März eines Jahres. Mit 223 Ausstellern und mehr als 210 Vorträgen fanden Anlageberater, Vermögensberater und Investmentexperten von Banken und Sparkassen ein breites Informationsangebot an aktuellen Themen zu Märkten und Produkten.

Top-Referenten mit großem Andrang

Insbesondere die prominenten Star Speaker im mehr als 2.000 Plätze fassenden Mozartsaal zogen das Fachpublikum in ihren Bann. Nouriel Roubini, legendärer Top-Ökomom, sprach als Eröffnungsredner über die aktuellen Bedrohungen für die globale Weltwirtschaft. US-Kennerin Sandra Navidi erläuterte kenntnisreich die DNA der Vereinigten Staaten. Neben zahlreichen renommierten Finanzprofis wie Jens Erhardt, Eckhard Sauren oder Luca Pesarini referierten auch bekannte Namen aus Politik, Sport und Unterhaltung.

Mit Christoph Heusgen, dem Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz und Sigmar Gabriel, dem Ex-Vizekanzler, waren spannende Einschätzungen zur aktuell kritischen geopolitischen Lage zu hören. Der frühere Schweizer Profi-Fußball-Schiedsrichter Urs Meier sprach darüber, wie man Entscheidungen trifft und Verantwortung übernimmt. Und Schauspieler Hannes Jaenicke stellte als Markenbotschafter der EB-SIM Fragen zur Nachhaltigkeit.

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Nachhaltigkeit ein Top-Thema auf dem Kongress

Die Themen waren insgesamt sehr breit gefasst, zu den Schwerpunkten zählten laut Programm Nachhaltige Investments (36 Vorträge), gemanagte Aktienfonds (27), vermögensverwaltende Mischfonds (24) sowie aktuelle Risiken und Chancen wie Energieknappheit, Inflation und steigende Zinsen. Viele Aussteller gaben auch einen Ausblick auf die kommende Zeit, denn die Suche nach Orientierung in einer zunehmend volatilen Investmentwelt ist sicherlich eines der Hauptmotive der Fachbesucher.

Der Kongress bot auch konkrete Weiterbildung für das Zertifizierungsprogramm des Financial Planning Standards Board (FPSB). Denn ein Teil des Vortragsprogramms war im Vorfeld als Weiterbildung für Finanzplaner anerkannt worden. Bis zu vier Credits pro Tag konnten Fachbesucher so sammeln. Auch Versicherungsvermittelnde konnten bei Besuch der entsprechend klassifizierten Vorträge Punkte für die Weiterbildungsinitiative „gut beraten“ erhalten.

Aktuelle Stimmen von Ausstellern und Besuchern

Wie wurde der 21. Fonds professionell Kongress erlebt? DAS INVESTMENT befragte am zweiten Kongresstag Aussteller, Fachbesucher und Medienkollegen. n-tv Journalistin Corinna Wohlfeil war an beiden Tagen als Moderatorin im Einsatz. „Ich bin überrascht und erfreut, wie viele Menschen wieder hier sind und wie interessiert sie sind. Viele kamen auf mich zu und haben mich angesprochen. Das Interesse und die Suche nach Anlagemöglichkeiten ist extrem groß und das ist toll!“, sagte die Journalistin.

Auch die Aussteller zogen überwiegend ein positives Fazit. André Wreth, Solvium Capital: „Im Vergleich zum vergangenen Jahr haben sich diesmal die Zeiträume ergeben, um auch längere qualitative Gespräche zu führen. Die Aussteller haben mehr Flächen für Gespräche geschaffen.“

„Ein sehr starkes Publikum im Vergleich zum letzten Jahr, auch mit vielen institutionellen Anlegern. Wir können sehr zufrieden sein“, betonte Gregor Blasczyk, Sales Analyst bei Edmond de Rothschild Asset Management und hatte noch eine Anregung: Es wäre durchaus sinnvoll Teilnehmerlisten wie bei anderen Konferenzen üblich im Vorfeld zu erhalten, um direkte Meetings noch besser vorbereiten zu können.

Johannes Hirsch, antea AG, zeigte sich über den neuen Termin im März erfreut, anstatt des früher üblichen Jahresauftakttermins Ende Januar. „Einige Leute, die im Januar sonst gut eingedeckt sind, sind diesmal auf dem Kongress viel stärker vertreten. Vielleicht ist es eine Überlegung wert, den Termin Ende März beizubehalten“. Das für eine Veranstaltung dieser aus dem Rahmen platzende und in die Jahre gekommene Congress Center bezeichnete Hirsch als Kult. „Das gehört alles mit dazu. Über eine Verlegung nach Frankfurt könnte man aber schon einmal nachdenken.“

Kongress findet 2024 wieder im Januar statt

„Es war wieder ein Kongress mit vollem Programm. Man bekommt gute Anregungen, was die Marktgegebenheiten betrifft und kann sich eine eigene Meinung bilden. Es hat sich gelohnt“, sagte Fachbesucher Manfred Murschall kurz vor Ende des zweiten Kongresstags. Er würde im nächsten Jahr gerne wiederkommen, allerdings wusste er noch nicht wann. Denn zum Kongressende stand noch kein neuer Termin für 2024 fest. DAS INVESTMENT fragte heute Morgen bei der Kongressorganisation nach: Der Fonds professionell Kongress 2024 wird definitiv wieder Ende Januar stattfinden, der genaue Termin wird noch bekanntgegeben.

Alles in allem lautet das Fazit: der Jour-fixe der Investmentwelt ist mit voller Kraft nach den Pandemie-Jahren zurück. Der Fonds professionell Kongress bleibt ein unverzichtbares Event für die Fondsbranche.