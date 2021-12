Video-Kommentar „Umdenken beim Begriff der Garantie notwendig“

„Die Menschen wollen verlässlich wissen, was sie im hohen Alter lebenslang mindestens zur Absicherung ihrer Grundbedürfnisse zur Verfügung haben“, sagt Jürgen Bierbaum. Der Co-Chef der Alte Leipziger Leben erklärt im Youtube-Video, warum Garantien auch im Nullzinsumfeld wichtig und sinnvoll seien.

„Garantien sind auch im Nullzinsumfeld wichtig und sinnvoll“, betont Jürgen Bierbaum, Vorstandsmitglied der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV), in der neuen Folge der DAV-Videoreihe #Extrapoliert. Gleichzeitig betont er in dem rund 2-minütigen Statement aber auch, dass bei vielen Verbrauchern ein Umdenken notwendig sei, was den Begriff der Garantien betrifft. Bislang seien diese häufig nämlich als mindestens zu erwartende Rendite verstanden worden.

„In Anbetracht von Kapitalmarktzinsen von null oder weniger ist diese Sichtweise aber nicht mehr sinnvoll und zeitgemäß. Vielmehr sind Garantien heutzutage Verlustbegrenzer für den Fall sehr schlechter Kapitalmarktentwicklungen“, so Bierbaum weiter. Um diese Aufgabe als untere Schranke zu erfüllen, dürfe das Garantieniveau aus aktuarieller Sicht nicht zu hoch sein. „Denn sonst sind die Unternehmen nicht mehr in der Lage, ihre Kapitalanlagen ertragsreich zu diversifizieren.“

Besonders wichtig seien Garantien laut Bierbaum in der Rentenbezugsphase: „Die Menschen wollen verlässlich wissen, was sie im hohen Alter lebenslang mindestens zur Absicherung ihrer Grundbedürfnisse zur Verfügung haben.“ Dieses Sicherungsnetz könne am besten durch eine langfristig ausgerichtete, kollektive Kapitalanlage aufgespannt werden, wie sie deutschen Lebensversicherer sowie die Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (bAV) organisieren.