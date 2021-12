Kleine Anfrage FDP will Details zur Bafin-Aufsicht für 34f-Vermittler wissen

Gegen die Übertragung der Aufsicht über 34f- und 34h-Vermittler an die Bafin formierte sich in den vergangenen Wochen neue Kritik. Die FDP-Fraktion will mit einer Kleinen Anfrage der Bundesregierung auf den Zahn fühlen.