Hochwasser am Silvestertag in Verden an der Aller: Die Ausgaben für Versicherungen machen sich bei vielen Verbrauchern besonders zum Jahresbeginn bemerkbar, wenn häufig die Jahresbeiträge fällig werden. Im vorigen Jahr stiegen insbesondere die Beiträge in der Wohngebäudeversicherung stark an. | Foto: Imago Images / Future Image